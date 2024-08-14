Боец сообщил, что ВС РФ получили новые БПЛА с широким диапазоном частот

Благодаря новой технике российские военные могут обходить РЭБ противника, проникая глубже в тыл врага

ЛУГАНСК, 13 августа. /ТАСС/. Новые беспилотники с расширенным диапазоном частот поступили в распоряжение некоторых подразделений в зону проведения специальной военной операции (СВО), рассказал ТАСС командир роты БПЛА 85-й бригады Южной группировки войск с позывным Шокер.

"БПЛА развиваются, каждый день все новее и новее. Новые модификации всяких птичек к нам приходят, и сами совершенствуемся, обучаемся на других птицах. Приходят птички с нестандартными частотами, на которых мы можем обходить РЭБ противника", - сказал командир роты.

По его словам, способности новых беспилотников позволяют российским войскам зайти глубже в тыл врага. Дальность изменилась в среднем с 2 до 7 км.

Как рассказал военнослужащий, подразделение работает в связке с артиллерией, разведкой, инженерами, помогает продвигаться пехоте. Речь идет как об ударной, так и разведывательной работе.