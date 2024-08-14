F-16: далеко не переломный момент, но мощный символ в небе над Украиной (The Washington Times, США)

WT: американские F-16 не окажут решающего влияния на исход конфликта на Украине

Американские F-16 не окажут решающего влияния на исход конфликта на Украине, пишет WP. Поставки этих истребителей называют "победой для всех украинцев", но настоящий переполох поднимется, когда русские начнут сбивать F-16 один за другим, замечают читатели.

Майк Гленн (Mike Glenn)

Не раз откладывавшиеся поставки отражают постепенную эволюцию осторожного подхода союзников к конфликту с Россией

F-16 считается одним из быстрейших истребителей в мире, однако до Украины он добрался с большими задержками. Теперь вопрос в том, насколько сильно этот американский самолет повлияет на ход изнурительного конфликта с Россией, который длится уже полтора года.

Владимир Зеленский начал давить на администрацию Байдена и требовать новейшие истребители почти сразу после того, как Россия ввела войска в феврале 2022 года. После нескольких лет задержки (некоторые считают ее следствием того, что Вашингтон поначалу опасался провоцировать Россию) Зеленский на прошлой неделе подтвердил, что самолеты четвертого поколения с украинскими пилотами за штурвалом уже участвуют в бою.

Киев развернул полномасштабную пиар-кампанию, сочетая дипломатический нажим и политическое выкручивание рук, чтобы убедить Вашингтон и его союзников по НАТО, что F-16 жизненно необходимы для защиты украинского воздушного пространства и ключевой инфраструктуры от российских атак. Самолеты пополнят и в итоге заменят парк устаревших советских истребителей ВСУ.

“Самолеты F-16 уже находятся в небе Украины, и их будет больше, — заявил Зеленский в четверг в своем Telegram. — Украина просит партнеров закрыть небо или предоставить самолеты с первого дня российской спецоперации”.

Члены НАТО обязались предоставить Украине минимум 60 F-16, хотя неясно, сколько из них в итоге вошло в первую партию. Аналитики считают, что эти самолеты существенно укрепят эшелонированную противовоздушную оборону страны и внесут значительный вклад в обнаружение и уничтожение российских ракет и беспилотников.

Задержка при передаче F-16 повторяет сложившийся за годы конфликта шаблон, поскольку Байден с самого начала решительно исключил прямое участие США. Украинцы, уступая противнику как по численности войск, так и по вооружению, неоднократно запрашивали у Запада передовую технику — включая ракеты большой дальности и высокотехнологичные батареи противоракетной обороны — но раз за разом получали лишь задержки и оправдания. Однако несколько раз США и их союзники все же соглашались — наперекор предостережениям России.

“Зеленский раз за разом подчеркивал, что его приоритет — это противовоздушная оборона, — сказала старший научный сотрудник аналитического центра Центра новой американской безопасности в Вашингтоне Бекка Вассер. — Ему нужно больше средств ПВО, чтобы защитить территорию страны и своих граждан”.

F-16 наверняка повысят боевой дух украинцев, напомнив российским солдатам на местах и лидерам в Кремле, что у Зеленского есть доступ к значительной огневой мощи. Аналитики по безопасности из Центра стратегических и международных исследований напомнили, что даже противники Америки из числа великих держав опасаются воздушной мощи США и их союзников.

“Эти военно-воздушные силы создавались специально для нанесения ударов по стратегическим целям, противодействия крупным армиям и флотам и защиты суверенной территории, — говорится в июньском докладе Центра стратегических и международных исследований. — F-16 — самый массовый истребитель четвертого поколения на Западе, в строю находятся тысячи самолетов, а их модернизированные версии по-прежнему сходят с конвейера”.

В своем анализе для Атлантического совета Елена Трегуб из Совета по борьбе с коррупцией при Министерстве обороны Украины приветствовала передачу F-16 как “победу для всех украинцев”, но отметила, что у устаревших моделей из европейских арсеналов есть некоторые ограничения.

“Из-за ограниченной дальности радаров развертывание F-16 на передовой считается слишком рискованным шагом, поскольку их смогут сбить как российские самолеты, так и средства ПВО”, — сказала она.

“Однако поскольку в ближайшие месяцы Украина получит больше F-16, а летный состав пополнится численно и накопит новый опыт, мы наверняка увидим, что эти истребители будут использоваться смелее, — написала она. — Это могут быть дальние удары по российским самолетам и вертолетам вблизи линии фронта. Однако на данном этапе главной задачей украинских F-16 станет укрепление противовоздушной обороны и защита гражданского населения от бомбардировок”.

Реакция России

Россия, за последние месяцы перехватившая инициативу в боях на востоке и юге Украины, недовольна поставками F-16, но уверяет, что американские самолеты не окажут решающего влияния на исход конфликта.

Кремль уже пообещал денежное вознаграждение за каждый уничтоженный F-16. После того, как истребители начали прибывать на Украину, пресс-секретарь президента Путина заявил, что они не изменят ход спецоперации.

“Здесь нет “волшебной таблетки”,здесь нет никакой панацеи. Этой панацеи у вооруженных сил киевского режима и не будет, в этом они должны отдавать себе отчет. Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться, но как-то значимо повлиять на динамику развития событий на фронте, конечно же, эти поставки не смогут”, — заявил Дмитрий Песков.

Аналитики отмечают, что F-16 помогут Украине не пускать российских пилотов в свое воздушное пространство и сбивать крылатые ракеты противника на подлете. Ранее Москва продемонстрировала, что ей по силам обходить действующие системы ПВО Киева и наносить удары по целям по всей Украине.

Появление считанных F-16 на Украине не станет “переломным моментом” в конфликте, признала Вассер. У Украины не хватает квалифицированных летчиков, обученных пилотировать сложные американские самолеты.

“Это не приведет к внезапному установлению украинского превосходства в воздухе и не позволит быстро изменить происходящее на поле боя, — сказала она. — Пожалуй, главная помеха — это необходимость дополнительного обучения украинских летчиков пилотированию F-16, поскольку они сильно отличаются от техники, составлявшей костяк ВВС страны”.

США и НАТО должны пересмотреть ограничения на использование F-16 в бою, заявили представители Центра стратегических и международных исследований, а авиаудары не должны ограничиваться территорией Украины. По их словам, истребители могут пригодится Киеву для уничтожения российских логистических центров или стратегических атак.

“США должны наводнить украинские ВВС F-16 и другими самолетами, включая списанную технику и выведенную из состава вооруженных сил США”, — говорится в докладе центра “F-16 выпущены на волю: как они повлияют на украинский конфликт”.

Зеленский заявил, что передача истребителей ознаменовала собой новую главу в обороноспособности Украины.

“Мы часто слышали ответ, что это невозможно, — сказал он. — Теперь это стало реальностью в нашем небе — F-16 на Украине.

Комментарии читателей

Hangalfags

Незаконная трата казенных средств. Украина — это территория России, а не штат или протекторат США. Когда это Конгресс объявил войну России, я что-то пропустил???

Tysonstorm

Представляю, какой поднимется переполох, когда собьют первый F-16.

ThePurpleCrab

Так себе символ будет, когда русские их найдут и начнут сбивать один за другим. Ни США, ни НАТО там не место — как и деньгам наших налогоплательщиков.

BoldTruthTell

Разумеется, символы в вооруженном конфликте бесполезны. Настоящие новости с Украины заключаются в том, что Россия по-прежнему побеждает, Украина и НАТО проигрывают, Россия сильна как никогда, и более миллиона украинцев погибли зазря. Жду не дождусь, когда Трамп вернется в Белый дом и положит всему этому конец.