Российские военные захватили станцию Starlink в Курской области

Российские военные захватили Starlink при штурме позиции ВСУ в Курской области

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры штурма позиции ВСУ в приграничном районе Курской области, в результате которого было уничтожено четверо военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink.

"Благодаря разведке с помощью БПЛА штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск "Север" обнаружила боевиков ВСУ, расположившихся в лесополосе. После доклада командованием было принято решение провести штурм "позиции", в результате которого было уничтожено четверо военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink", - говорится в сообщении.