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ТАСС

Первые двигатели для "Ангары-А5М" передадут Центру Хруничева в 2024 году

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РД-191
РД-191.
Источник изображения: Владислав Чёрный / commons.wikimedia.org

Гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов добавил, что следующая поставка уже запланирована на 2025 год

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. НПО "Энергомаш" (входит в Роскосмос) до конца 2024 года передаст первые двигатели РД-191М для ракеты-носителя "Ангара-А5М" Центру Хруничева - производителю этих ракет. Об этом ТАСС сообщил гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

"В этом году", - ответил глава предприятия на соответствующий вопрос на полях форума "Армия-2024", добавив, что следующая партия поступит в Центр Хруничева уже в 2025 году.

По его словам, наземная экспериментальная отработка находится в завершающей стадии. "Весь основной цикл доводочных испытаний прошли, успешно подтвердили соответствующие необходимые параметры. Двигатель тоже разрабатывался полностью в цифровом варианте. Это еще раз подтвердило технологию проектирования, возможность создания надежных двигателей ", - добавил он.

"Царь-двигатель" РД-171МВ является самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем - при весе в 10 тонн его тяга составляет 800 тонн. Его предыдущие модификации - РД-171 и РД-171М - использовались в программах "Энергия-Буран" и "Зенит".

"Союз-5" - перспективная российская ракета-носитель среднего класса. Она разрабатывается для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты. Как сообщил в 2023 году генеральный директор ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов, первый пуск ракеты намечен на 2024 год.

Форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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