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Интерфакс-АВН

Американские сенаторы выступили за отмену ограничений на использование Украиной поставляемых США вооружений

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Сенатор США Линдси Грэм выступает перед СМИ в Киеве
Сенатор США Линдси Грэм выступает перед СМИ в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

Вашингтон. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм, посетившие Украину и встретившиеся с украинским президентом Владимиром Зеленским, призвали администрацию США снять ограничения на использование Киевом поставляемых Вашингтоном вооружений.

"Выслушав президента Зеленского, мы призываем администрацию Байдена снять ограничения на поставляемое Соединенными Штатами оружие, чтобы Украина могла более эффективно наносить удары", - говорится в совместном заявлении сенаторов по итогам визита.

Они также поддержали просьбу Зеленского привлечь отставных пилотов стран НАТО для полетов на истребителях F-16 на Украине.

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
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