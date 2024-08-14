"Калашников" передаст на апробацию комплект полевого обмундирования ВКПО 3.2

Президент концерна Алан Лушников отметил, что заказчик будет принимать решение по ее результатам

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Концерн "Калашников" передаст на апробацию всесезонный комплект полевого обмундирования ВКПО 3.2. Об этом ТАСС сообщил президент концерна Алан Лушников.

"[ВКПО] 3.2 - это та версия, которую сейчас мы передаем на апробацию, она уйдет на апробацию и по результатам будет заказчик решать. Мы не останавливаемся в развитии ни на минуту", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках поставки комплекта в зону специальной военной операции.