"Высокоточные комплексы" работают над роботизацией противотанковых комплексов

Разработки ведутся на опыте применения ПТРК, рассказали в холдинге

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) ведет разработки по автоматизации и роботизации противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга на форуме "Армия-2024".

"Безусловно, в настоящее время ведутся новые разработки в области противотанковых ракетных комплексов. Основываясь на опыте применения ПТРК, текущие разработки направлены на автоматизацию и роботизацию применения комплексов", - сообщили там, отвечая на вопрос об учете опыта СВО в соответствующей работе.

Ранее в "Высокоточных комплексах" ТАСС сообщали о разработке комплектов дистанционного управления для ПТРК "Корнет", разработанного в тульском Конструкторском бюро приборостроения. В другом предприятии холдинга - коломенском Конструкторском бюро машиностроения - разработан ПТРК "Штурм-С", в 2014 году на вооружение армии России была принята его новая версия - "Штурм-СМ". Еще один ПТРК разработки коломенского бюро - "Хризантема", способный обнаруживать, удерживать и поражать цель в любое время суток и при любой погоде в отсутствие оптической видимости.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.