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ТАСС

ВМФ РФ получит две АПЛ "Князь Пожарский" и "Архангельск" до конца 2024 года

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Вывод из эллинга стратегической АПЛ "Князь Пожарский"
Вывод из эллинга стратегической АПЛ "Князь Пожарский".
Источник изображения: ОСК

Подводные лодки проходят заводские ходовые испытания

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. ВМФ РФ получит до конца 2024 года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) "Князь Пожарский" проекта 955А (шифр "Борей-А") и многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) "Архангельск" проекта 885М (шифр "Ясень-М"). Об этом ТАСС сообщил в ходе Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2024" главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.

"Передача ВМФ АРПКСН "Князь Пожарский" и АПЛ "Архангельск" состоится до завершения 2024 года. Сомнений в этом нет", - сказал он.

Накануне глава "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил ТАСС, что обе субмарины проходят заводские ходовые испытания, причем "Архангельск" - с опережением графика.

По словам Будниченко, обе лодки после завершения заводских испытаний пройдут государственные испытания, по итогам которых будут переданы ВМФ.

Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
885 Ясень
955 Борей
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