Минный атом: какой оказалась международная реакция на атаку ЗАЭС

Глава МАГАТЭ отказался назвать виновную в нападении на атомную электростанцию сторону

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал остановить атаки на Запорожскую АЭС, которые увеличивают риск ядерной аварии. При этом он не считает нужным называть виновную сторону. Россия намерена поставить вопрос обстрелов Запорожской АЭС на сессии агентства в сентябре. Из европейских лидеров об атаке высказался только канцлер Австрии Карл Нехаммер, призвавший к деэскалации и продолжению переговоров. На этом фоне российские войска в приграничном регионе уничтожают вторгнувшиеся украинские подразделения. Эксперты отмечают, что для нападения на Курскую область ВСУ собрали лучшие силы, и их отвлечение безусловно негативно скажется на способности Киева удерживать фронт в зоне спецоперации в Донбассе.

Реакция МАГАТЭ и международного сообщества на атаку ЗАЭС

12 августа на территорию Запорожской атомной электростанции, которая накануне вечером подверглась атаке, прибыли инспекторы МАГАТЭ, чтобы оценить последствия. Пока официальных заявлений агентства по итогам осмотра сделано не было, однако после первых сообщений о произошедшем на ЗАЭС гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, не указывая на виновную в атаке сторону, подчеркнул: «Эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и увеличивают риск ядерной аварии, они должны остановиться сейчас». К слову, после атаки дронами ЗАЭС в апреле гендиректор МАГАТЭ также не назвал украинскую сторону инициатором этих нападений.

Источник изображения: Фото: REUTERS/Ukrainian Presidency

— Посмотрим, как поведет себя МАГАТЭ в этот раз. Для нас же очевидно, что отсутствие указания виновной стороны только распаляет украинское чувство вседозволенности и приводит к новым подобным атакам. Очень не хотелось бы думать, что единственное, что мешает МАГАТЭ указать на то, откуда и кто наносит удары по ЗАЭС, является политическая конъюнктура, — заявил журналистам и.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также выразил надежду, что МАГАТЭ даст оценку и украинским заявлениям о том, что пожар на ЗАЭС якобы спровоцировала российская сторона.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук при этом уже пояснил, что основным источником огня стали пластиковые сепарационные устройства внутри градирни. При этом скорость и масштаб пожара говорит о том, что атаковавший украинский дрон нес горючую жидкость — бензин или напалм.

Россия намерена поставить вопрос обстрелов Запорожской АЭС на сессии МАГАТЭ в сентябре, заявил и.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене. При этом Роман Устинов подчеркнул, что Россия не исключает и личного контакта с гендиректором МАГАТЭ до сентябрьской сессии Совета управляющих.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество принять срочные меры в отношении Украины после атаки на ЗАЭС. По ее словам, для Украины и западных стран, включая США и Великобританию, атомные станции считаются «средством и инструментом ведения террористической деятельности».

Примечательно, что единственным западноевропейским лидером, который высказался об атаке на ЗАЭС, стал канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он призвал к деэскалации и продолжению переговоров по решению украинского кризиса, начатых в Швейцарии в середине июня. Тогда дискуссия прошла без участия России. Также о произошедшем заявил и лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он считает, что удар дрона ВСУ показал, что Владимир Зеленский и его покровители в НАТО готовы на всё, чтобы ввергнуть мир в хаос.

— Очевидно, что Зеленский больше не надеется на сколько-нибудь ощутимые результаты ВСУ на линии фронта и сознательно обостряет ситуацию, атакуя ядерные объекты, — заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. — Ведь из показаний плененных украинских солдат в Курской области следует, что шли они именно к Курской АЭС. А когда этот террористический замысел провалился, ударили по Запорожской. И не задумаются ни на мгновенье, если, скажем, нужно будет применить грязную атомную бомбу, которую могут нелегально доставить в Киев.

Подобные попытки сегодня несут угрозу всему человечеству, поэтому оставшиеся адекватные европейские политики должны предпринять усилия, чтобы предотвратить этот исход, заключил он.

Атака Запорожской АЭС представляет собой целенаправленный удар, способный нанести серьезный ущерб атомной безопасности, заявил 12 августа в беседе с «Известиями» глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Солдат ВФУ Источник изображения: Фото: REUTERS/Gian Marco Benedetto

Украинские силы атаковали Запорожскую АЭС дронами-камикадзе вечером 11 августа. Возникший в результате обстрела пожар не сказался на функционировании объекта, сообщили на станции. Там уточняли, что пожар произошел в районе градирен, которые необходимы для охлаждения. Возгорание было локализовано, а нарушений безопасности работы станции не зафиксировано.

Ситуация на Курской АЭС

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин побывал рядом с Курской АЭС. Атомная электростанция сейчас обеспечивает энергией половину Черноземья. Для ее взятия ВСУ потребовалась бы целая армия, так как там предусмотрена многоуровневая система защиты от любых атак. Поэтому обстрелы ВСУ — это всего лишь провокации, повод для информационной шумихи, рассказал корреспондент.

— Слышим сейчас сигнал тревоги. Пока писали стендап, прозвучал хлопок. Это, скорее всего, отработала ПВО и сбила ракету, которая летела на АЭС, — рассказал Дмитрий Зименкин.

По его словам, чем ближе к линии фронта, тем больше можно встретить оборонительных сооружений: противотанковые рвы, ежи и знаменитые зубы дракона, которые использовались еще в ВОВ. Это железобетонные конструкции метром высотой, которые эффективны против бронетехники, в том числе танков. Защитные рвы копают даже гражданские люди, мужчины-добровольцы. Работают, несмотря на угрозу беспилотников.

Курская АЭС в Курчатове Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

ВСУ сконцентрировали все силы в попытках захватить какой-то жизненно важный объект, которым потом можно будет торговаться, полагает Алексей Леонков.

— До этого они пытались несколько раз захватить Запорожскую АЭС, но им это не удалось. В течение 2023 года в том районе высаживалось большое количество десанта ВСУ. Части Росгвардии все попытки противника сделали безрезультатными, — напомнил он. — Поняв, что всё тщетно, они решили пойти на авантюру и захватить Курскую АЭС. Но не учли множество факторов. Мы это сейчас и наблюдаем. И все их попытки вывести этот процесс на более высокий уровень, расходуя резервы, не приведут к искомому результату. Сейчас в Курской области идут встречные бои. И все попытки ВСУ прорваться к Курской АЭС заканчиваются большими потерями среди подготовленных бойцов элитных подразделений украинской армии, в том числе и иностранных наемников, находящихся в штате этих подразделений.

Удары по противнику

Российские подразделения наносят массированные удары по скоплениям противника в Курской области, не давая закрепиться и уничтожая тылы. Как рассказал находящийся с военными корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев, нашим танкистам, в отличие от ВСУ, в Курской области известен каждый овраг и лесопосадка — это позволяет российскими бойцам наносить внезапные удары туда, где противник их не ждет.

Вооруженные формирования Украины рассчитывают на затяжные бои и подтягивают резервы, а наши войска блокируют снабжение на подходе, вытесняя боевиков к границе, рассказал Эмиль Тимашев. Сейчас продвижение ВСУ остановлено, идет зачистка южных районов области. Противник делится на мелкие группы и пытается затеряться в населенных пунктах и лесах.

Вертолет Ка-52 ВКС РФ Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

ВСУ пошли ва-банк и бросили на Курскую область лучшие силы, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. Это может негативно для них сказаться на ситуации в зоне специальной военной ситуации в Донбассе, но для этого необходимо, чтобы у российских войск было больше сил, больше резервов и энергичное командование, добавил он.

Отвлечение лучших украинских сил для нападения на Курскую область должно повлиять на успехи российских войск в зоне специальной военной операции, полагает и военный эксперт Виктор Литовкин.

— Надо посмотреть, как складывается обстановка и как на нее реагируют те или иные командиры, — рассказал «Известиям» Виктор Литовкин. — Если ВСУ бросили лучшие силы под Курск и оголили какие-то участки, то, конечно, это нужно использовать. Это зависит от ситуации на нашей стороне и от того, насколько мы готовы этим воспользоваться.

Газета Financial Times в понедельник привела слова украинского военнослужащего о том, что ВСУ начали нападение на Курскую область из опасений новых потерь в зоне специальной военной операции, чтобы усилить позиции на возможных переговорах. По его словам, потеря ВСУ контроля над Новгородским (украинское название — Нью-Йорк), Дзержинском (Торецком) и Часовым Яром в Донецкой Народной Республике является лишь вопросом времени.

Атаки ВСУ отбиты

В Минобороны России сообщили в понедельник, что в течение прошедших суток подразделения группировки войск «Север» и подошедших резервов отразили семь атак штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево.

В районе населенного пункта Каучук мобильные группы противника на бронетехнике попытались прорваться вглубь российской территории. Они потеряли танк, восемь боевых машин пехоты Bradley, 16 боевых бронированных машин, 14 пикапов.

Военнослужащий ВС РФ Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям боевиков и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных бригад в районах Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки. Одновременно наносились авиационные и ракетные удары по резервам ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Дробновщины на территории Сумской области.

По данным военного ведомства, за сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих и 31 единица бронетехники, в том числе три танка. А всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, пусковую установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.

Приказали расстреливать местное население на месте

В понедельник ФСБ России обнародовала показания военнослужащего 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, захваченного в Курской области. Он рассказал, что им было приказано в случае оказания местным населением сопротивления расстреливать всех на месте. При заходах в населенные пункты Курской области военнослужащие ВСУ занимались мародерством и забирали с собой всё, что могли унести.

Пленный военный ВСУ рассказал, что 28 июля его роту перебросили на позиции возле села Песчаное, где они пробыли неделю. В один из дней командир объявил, что они готовятся к атаке на приграничный регион РФ. «Наша цель — дойти сначала до Курска, от Курска дойти до Белгорода, чтобы захватить побольше территорий», — рассказал он.

Солдаты ВСУ Источник изображения: Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

По его словам, захват приграничных регионов хотели использовать якобы для мирного договора с РФ.

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту на совещании, что противник в настоящий момент контролирует 28 населенных пунктов, глубина проникновения на территорию составляет 12 км, ширина — 40 км. Остается неизвестной судьба около 2 тыс. человек, проживающих на этих территориях. Известно о 12 погибших и 121 раненом среди гражданского населения, из них — десять детей.

Алена Нефедова

Роман Крецул

Юлия Леонова