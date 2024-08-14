Дело с техникой: как прошло открытие форума «Армия-2024»

Впервые на выставке представлена экспозиция «Народный ВПК»

В подмосковной Кубинке стартовал X Международный военно-технический форум «Армия-2024», формат его обновлен с учетом специфики нынешней ситуации в стране. На открытых площадках отечественные производители представили новейшие разработки. Впервые в отдельную экспозицию выделен «Народный ВПК». В форуме принимают участие делегации из 83 стран, представлены более 120 иностранных компаний. Национальные экспозиции предприятий оборонной промышленности сформировали Белоруссия, Индия, Иран и Китай. Мероприятия пройдут в течение трех дней.

Обновленная программа форума «Армия-2024»

Формат мероприятия в этом году обновлен и оптимизирован — программа выстроена с акцентом на деловой характер, профильных специалистов и выполнение задач СВО (а не на массовую аудиторию, как в прежние годы). Участниками стали военные Минобороны России, руководители и конструкторы оборонки, частные предприятия, а также делегации иностранных государств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

Как рассказали «Известиям» организаторы, на форум прибыли более 1 тыс. отечественных и зарубежных компаний и организаций, они представили 20 тыс. образцов военного и двойного назначения. В рамках «Армии-2024» предусмотрено 70 круглых столов, 15 конференций, девять заседаний. Особое внимание уделено развитию БПЛА и технологиям искусственного интеллекта. 226 российских военных экспертов из 26 органов военного управления проведут отбор представленных инновационных решений для дальнейшего внедрения их в интересах ВС РФ.

Как объявил во время церемонии открытия форума министр обороны России Андрей Белоусов, в этом году программы сфокусированы на целенаправленном обсуждении опыта СВО и новых методов ведения боевых действий. Он назвал специальную военную операцию — вооруженным противостоянием России и коллективного Запада. И обозначил четыре условия достижения нашего успеха.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

— Первое — обеспечение войск самым современным вооружением, прежде всего — высокоточным, — отметил Белоусов. — Второе — применение новых тактических приемов ведения боевых действий, включая использование беспилотных систем и роботизированных комплексов. Третье — создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект. Четвертое — постоянное совершенствование подготовки военных кадров, главным образом — командного состава.

Вокруг этих четырех составляющих, подчеркнул Белоусов, и будет выстроена работа форума в течение всех трех дней.

Что показали в экспозиции «Армии-2024»

Среди представленной военной техники — десятки образцов. Например — система противовоздушной обороны «Панцирь-СМД» 2024 года выпуска, направленная на борьбу как с ракетами, так и с БПЛА противника (при этом, на дроны делается особый упор). Отличие его от предыдущей модели — меньший размер, но увеличенный в четыре раза боекомплект — 48 снарядов разного калибра. А также возможность удалённого управления: оператор может вести работу с расстояния до 500 метров, находясь в укрытии. Новая система ПВО может поступить в зону специальной военной операции уже в этом году.

«Панцирь-СМД» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пелагея Тихонова

Бронетранспортер Б-10 также пока не принят на вооружение, он только проходит этап испытаний. Внешне больше похожий на БМП, чем на классический БТР-80, он имеет защиту совершенного иного уровня, чем прежняя модель: правда, параметры разработчики пока не разглашают. В разы усилена и защита днища на случай подрыва на мине, что может спасти экипаж. Вход в десантный отсек расположен не сбоку, как на классическом БТР-80, а в хвосте, что также увеличивает шансы на выживаемость бойцов (а сам вход стал значительно шире). Кресла внутри подвешены теперь к потолку, а не прикручены к полу, что опять же дает дополнительную фору на случай подрыва.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина — БРЭМ 1-М (вес — 44 т) предназначена в первую очередь для транспортировки подорванной бронетехники с поля боя. Особенности образца — механизированное сцепное устройство, благодаря чему экипаж может брать на буксир поврежденную технику, не выходя наружу. Плюс — усиленная броня, дымовая завеса, комплекс РЭБ. Еще более совершенная машина — БРЭМ Т-16: ее задача буксировать тяжелые танки «Армата», вес «эвакуатора» составляет 57 т.

Бронетранспортер Б-10 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Системы радиационной и химико-биологической защиты, представленные на форуме, сделаны на базе автомобилей «УАЗ», «Тигр», а также БТР-80. Их предназначение — определение уровня загрязнений окружающей среды после применения оружия массового поражения либо радиационных аварий. Техника оборудована мощными измерительными приборами, способными зондировать фон на больших площадях (60 кв. км за 1 ч), а также и средствами огневого поражения, если нужно вступить в бой. Примечательно, что такие машины сегодня несут службу в Запорожской области рядом с АЭС.

По воде и по бездорожью

Отдельного внимания заслуживают продукты того самого «народного ВПК» — военные разработки, созданные в частной инициативе предприятий, волонтеров, при финансовой поддержке неравнодушных граждан со всей страны. На форум привезены более 250 таких образцов от 100 компаний.

Среди такой техники — безэкипажный катер «Мурена-300», сконструированный компанией ООО «Прибор» в Тульской области. Он способен развивать скорость до 30 узлов (примерно 55 км/ч), может перевозить и доставлять в нужные точки грузы — боеприпасы, продукты, воду, весом до 500 кг. А также выполнять роль камикадзе — поражать заграждения на воде, мосты или суда противника. Катер управляется дистанционно. Испытания он прошел в боевых условиях — на Днепре в Херсонской области.

Безэкипажный катер «Мурена-300» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Гусеничную платформу «Спасатель — Макс» изготавливают в Москве. Ее можно использовать как для транспортировки раненых — на платформу крепятся специальные носилки, сверху укладывается человек, и сквозь любое бездорожье, днем и ночью, везет к своим, в тыл. Так и для перевозки любых грузов — на тот же самый передний край. Или — интересное решение — как платформу для дронов: беспилотники (до 8–10 единиц) крепятся в специальные гнезда и отправляются дистанционно в нужную точку, откуда производится их запуск. Аккумулятор «Спасателя» способен держать заряд до 32 часов.

Гусеничная платформа «Спасатель — Макс» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Эти и другие решения в ближайшее время получат оценку экспертов. Удачные образцы при государственной поддержке станут производиться в промышленных масштабах по заказу Министерства обороны.

Сергей Прудников