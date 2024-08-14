Белоруссия определила испытанные в СВО образцы вооружений для оснащения армии

По словам министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, на форуме "Армия-2024" "очень неплохо представлен" Государственный военно-промышленный комитет его страны

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Белорусская делегация во главе с министром обороны Виктором Хрениным в ходе работы на форуме "Армия-2024" определила перспективные образцы оружия и военной техники, которыми планируется оснастить вооруженные силы республики. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

"Завершилась работа министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина в рамках военно-технического форума "Армия-2024". В рамках рабочих встреч руководителей оборонных холдингов уточнены сроки поставки вооружений и военной техники согласно контрактам, определены перспективные, прошедшие испытания в специальной военной операции образцы для оснащения Вооруженных сил Республики Беларусь", - написал Ревенко в X (ранее Twitter).

Глава оборонного ведомства отметил, что форум проходит на фоне проведения Россией СВО. "И все новшества в формах и способах ведения боевых действий уже сегодня находят воплощение в технике, которая представлена здесь", - приводит слова Хренина пресс-служба Минобороны. "Для нас очень важно на сегодняшний день увидеть, потрогать руками, пообщаться с разработчиками, понимать тактику применения соответствующих образцов вооружения и, конечно же, рассматривать перспективы в рамках строительства и развития наших вооруженных сил", - подчеркнул министр.

По его оценке, на форуме "очень неплохо представлен" Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии, который, "опираясь на опыт, полученный в ходе СВО Российской Федерации, имея свою хорошую научную базу, также представил некоторые образцы, в том числе интересные". "Особенно то, что касается систем управления, противовоздушной обороны, разведки, комплексов наблюдения, прицелов. Это все представлено нашим военно-промышленным комплексом", - указал Хренин.

В форуме "Армия-2024", который проходит с 12 по 14 августа в выставочном центре "Патриот", принимают участие официальные делегации 83 государств. Национальные экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности дружественных стран сформировали Белоруссия, Индия, Иран и Китай. Участникам демонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.