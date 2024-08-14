В Госдепе заявили о готовности ужесточить санкции против Ирана в случае передачи ракет РФ

При этом в Белом доме ранее отмечали, что не располагают какими-либо подтверждениями версий о готовящихся поставках

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники готовы ужесточить санкции против Ирана в случае гипотетической передачи Тегераном Москве баллистических ракет. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на регулярном брифинге для журналистов.

"Как мы и наши партнеры ясно дали понять и на саммите Группы семи, и на саммите НАТО этим летом, все вместе мы готовы дать быстрый и жесткий ответ, если Иран продвинется вперед в деле передачи баллистических ракет, что, по нашему мнению, означало бы кардинальное усиление поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", - утверждал дипломат.

Агентство Reuters ранее изложило версию, согласно которой разведслужбы европейских стран якобы ожидают в ближайшее время поставок Ираном России сотен баллистических ракет малой дальности. 9 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что вашингтонская администрация не располагает какими-либо подтверждениями версий о готовящихся поставках ракет из Ирана в Россию.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты исключительно отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана заявил, что республика поставляла беспилотники в РФ, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.