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ТАСС

Технополис "Эра" представил более 50 проектов на форуме "Армия"

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Их отправят в зону специальной военной операции, сообщил начальник управления по руководству деятельностью военного инновационного технополиса Дмитрий Галкин

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Военный инновационный технополис "Эра" представил более 50 проектов на форуме "Армия-2024", которые после этого будут отправлены в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил начальник управления по руководству деятельностью военного инновационного технополиса "Эра" Дмитрий Галкин.

"В январе было создано управление, которое я возглавляю. Три месяца мы его выстраивали - основной костяк офицеров приходил из войск. Основной принцип технополиса, заложенный еще при его создании, что от идеи до образца [проходит] минимальное количество времени. Форум - это демонстрация наших возможностей, мы не только модернизировали уже зарекомендовавшие себя изделия, но в том числе нарастили компетенции и сформировали задел для новых разработок. У нас от технополиса на выставке представлены более 50 проектов. Большинство этих разработок отправятся в зону СВО для боевого применения", - сказал он на форуме "Армия".

Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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