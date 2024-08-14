Технополис "ЭРА" помогает предприятиям ОПК с кадрами

Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра" в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников.

Большие компании, в свою очередь, предоставляют резидентам ресурсы для масштабирования, сообщил начальник управления по руководству деятельностью технополиса Дмитрий Галкин

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Военный технополис "Эра" обладает большим кадровым потенциалом за счет военнослужащих срочной службы. Срочники привлекаются к проектам крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил начальник управления по руководству деятельностью Военного инновационного технополиса "Эра" Дмитрий Галкин на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024".

"Немаловажный вопрос - проблема с кадрами, с которой сейчас сталкиваются все. А у нас каждый год приходят военнослужащие срочной службы с наивысшим средним баллом по выпуску - 340 человек, у всех высшее образование, а у кого-то даже два. Поэтому пробуем помочь [компаниям] утолить кадровый голод за счет военнослужащих срочной службы технополиса", - рассказал Галкин.

Он добавил, что большие компании, в свою очередь, предоставляют резидентам технополиса ресурсы для масштабирования.

"В процентном соотношении [в технополисе] сейчас лидирует "народный ВПК" (военно-промышленный комплекс - прим. ТАСС), потому что мы изначально ставили себе задачу, чтобы реализация проекта не превышала один год", - пояснил начальник управления.

Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.