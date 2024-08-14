Русских предложил финансировать из бюджета центры роботизации производства

По мнению губернатора Ульяновской области, наращивать объемы только за счет высококвалифицированной рабочей силы недостаточно

КУБИНКА /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских предложил финансировать из бюджета центры автоматизации и роботизации производства. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах форума "Армия-2024".

"Мы такую инициативу внесли (на совете под председательством полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова - прим. ТАСС), наша инициатива легла в протокол этого совещания. Я считаю, что идея абсолютно здравая, заслуживает внимания. По типу центров поддержки промышленных предприятий, центров компетенции, вполне можно было бы такую инициативу реализовать", - сказал собеседник агентства.

Русских пояснил, что регион предложил в качестве инициативы предусмотреть бюджетное финансирование центров с возможностью льготного кредитования предприятий, реализующих проекты по роботизации и автоматизации производства. По его мнению, наращивать объемы производства только за счет высококвалифицированной рабочей силы недостаточно.

"Следует предлагать более современные и продуктивные производственные модели, в первую очередь, автоматизации и роботизации", - уточнил он.

Губернатор считает, что это позволит решить проблему нехватки кадров на производстве. "Недостаточность квалифицированных кадров - проблема глобальная, которая в совокупности с невысокими показателями модернизации региональных производств допускает риски возможного технологического отставания", - считает губернатор.

Форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.