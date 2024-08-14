Войти
ТАСС

Сроки получения опытного образца военным технополисом "Эра" сократили до месяцев

301
0
0
Военный инновационный технополис «Эра»
Военный инновационный технополис «Эра».
Источник изображения: D-Russia.ru

Начальник управления по руководству деятельностью Военного инновационного технополиса "Эра" Дмитрий Галкин сообщил, что у технополиса есть возможность, используя в том числе финансовые механизмы, получать опытный образец за очень короткое время

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 12 августа. / ТАСС/. Военный технополис "Эра" сократил сроки доведения новой идеи до опытного образца до месяцев. Об этом сообщил начальник управления по руководству деятельностью Военного инновационного технополиса "Эра" Дмитрий Галкин на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024".

"У технополиса есть возможность, используя в том числе финансовые механизмы, получать опытный образец за очень короткое время. Ближайший пример - к нам зашли создатели робототехнического комплекса, в течение месяца мы улучшили их связь, характеристики, и через полтора месяца мы его применили в зоне СВО", - сказал он.

По его словам, этому также способствует постоянный диалог с войсками, которые сейчас участвуют в специальной военной операции, налаженные связи с народным военно-промышленном комплексом, крупными предприятиями и научно-техническими центрами.

Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 05:35
  • 11
"Курганмашзавод" исполнил контракт на поставку БМП-3 в войска
  • 14.08 05:09
  • 3671
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.08 05:02
  • 247
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 20:19
  • 12
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 13.08 16:43
  • 1
Российская программа гражданского авиастроения продолжает сокращаться
  • 13.08 15:51
  • 2
Убийцу дронов - "Рапиру-3" на броневике показали на "Армии-2024"
  • 13.08 14:14
  • 1
"Ростех" разработал гусеничную платформу "Каракал"
  • 13.08 12:42
  • 5
Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов изменениями в авиаотрасли
  • 13.08 12:10
  • 1
Делегация КНДР осмотрела экспозицию на форуме "Армия-2024"
  • 13.08 08:47
  • 1
Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил МВТФ "Армия-2024" открытым
  • 13.08 08:45
  • 1
В Подмосковье открывается форум "Армия-2024"
  • 13.08 08:44
  • 1
Путин указал на доказанную на поле боя эффективность российских вооружений
  • 13.08 03:26
  • 0
Чего добивается Запад (по мнению некоторых)
  • 13.08 01:29
  • 0
О диверсии/провокации в Курской области "со стороны".
  • 12.08 22:21
  • 2737
Как насчёт юмористического раздела?