Сроки получения опытного образца военным технополисом "Эра" сократили до месяцев

Начальник управления по руководству деятельностью Военного инновационного технополиса "Эра" Дмитрий Галкин сообщил, что у технополиса есть возможность, используя в том числе финансовые механизмы, получать опытный образец за очень короткое время

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 12 августа. / ТАСС/. Военный технополис "Эра" сократил сроки доведения новой идеи до опытного образца до месяцев. Об этом сообщил начальник управления по руководству деятельностью Военного инновационного технополиса "Эра" Дмитрий Галкин на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024".

"У технополиса есть возможность, используя в том числе финансовые механизмы, получать опытный образец за очень короткое время. Ближайший пример - к нам зашли создатели робототехнического комплекса, в течение месяца мы улучшили их связь, характеристики, и через полтора месяца мы его применили в зоне СВО", - сказал он.

По его словам, этому также способствует постоянный диалог с войсками, которые сейчас участвуют в специальной военной операции, налаженные связи с народным военно-промышленном комплексом, крупными предприятиями и научно-техническими центрами.

Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.