Проходящий испытания БТР-22 подтвердил надежность антидроновой защиты

На Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Проходящий испытания БТР-22 подтвердил уровень надежности антидроновой защиты

КУБИНКА (Московская область), 12 авг - РИА Новости. Проходящий испытания российский бронетранспортер БТР-22 подтвердил заявленный уровень надежности антидроновой защиты, сообщил РИА Новости на статической экспозиции форума "Армия-2024" представитель "Военно-промышленной компании".

БТР-22 с комплексом защитных антидроновых экранов продемонстрировали на статической экспозиции в рамках форума "Армия-2024".

"Заявленный уровень антидроновой защиты БТР-22 был подтвержден в ходе испытаний. Комплекс защитных экранов типа "Мангал" показал свои высокие противокумулятивные и баллистические характеристики", - сказал представитель компании.

БТР-22 предназначен для замены БТР-82А, для транспортирования личного состава мотострелковых подразделений к полю боя, их огневой поддержки, а также для перевозки воинских грузов, буксировки прицепов и обеспечения защиты размещенного внутри бронетранспортера боевого расчета. После прохождения всех этапов испытаний БТР-22 поступит в войска.

Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.