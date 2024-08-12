Западные СМИ: ВСУ придется покинуть Курскую область.

Даже спустя неделю после начала атаки ВСУ на Курскую область Запад теряется в догадках – какие цели преследует Киев, почему было выбрано это направление и кто помогал Украине готовить операцию. Однако западные аналитики сошлись в одном: Зеленскому рано или поздно придется вывести войска из региона либо по военным причинам, либо по политическим.

Владимир Зеленский, согласовавший начало операции ВСУ в Курской области, принял самое рискованное решение с момента начала боевых действий, пишет британская газета The Times. По мнению аналитиков издания, атака стала неожиданностью в том числе и для западных союзников Киева.

При этом Зеленский долгое время давил на военачальников, чтобы те "начали летнее наступление", но "учитывая проблемы с кадрами и ресурсами, они колебались". Ситуацию осложняет и то, что якобы успехи "против российских войск в Крыму не привлекают внимания мировой общественности, когда армию его страны медленно, но неумолимо вытесняют с огромной территории".

The Times уверена, что сейчас ВСУ настроены серьезно, "Киев готов рисковать ценными солдатами и техникой, чтобы занять здесь хоть какую-то позицию". Газета сравнивает "рискованную стратегию контрудара" Украины с высадкой американского морского десанта в корейском порту Инчхон в сентябре 1950 года, которая изменила ход войны.

Издание предупреждает, что в отличие от этой операции, контратака Киева достигнет лишь "ограниченной цели" и не способна переломить ход военных действий. При этом Киев рассчитывает, что атака отвлечет российские войска от других участков фронта, где ВСУ испытывают трудности из-за наступления России.

Не испытывают оптимизма и обозреватели издания The Hill. Журналисты указывают – несмотря на давление ВСУ в районе Курской области, "российские войска продолжают атаковать свои основные цели на северо-востоке Харьковской области, граничащей с Сумами, и в Донбассе".

Украина, скорее всего, выведет войска из Курской области, но сделает это якобы после того, как "вынудит Россию перебросить несколько бригад", заявил изданию Томаш Блузевич, научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете.

В свою очередь The New York Times пишет, что "Москве удалось остановить крупное наступление на российской территории в конце недели". "Некоторые предполагают, что Киев надеется отвести российские войска от линии фронта на Украине, дав уставшим от боев украинским войскам необходимый отдых, хотя эксперты утверждают, что этого не произошло", – добавляет издание.

NYT также обращает внимание на тот факт, что несмотря на атаку ВСУ под Курском, Россия "не ослабляет наступление на передовой". Вместе с тем "после неуклонной сдачи позиций в этом году успех Украины в недавнем наступлении поднял моральный дух страны". Такой вывод издание делает на основе реакции пользователей в социальных сетях.

Эти слова подтверждает неназванный украинский чиновник, заявления которого приводит The Guardian: операция "значительно подняла наш моральный дух, моральный дух украинской армии, государства и общества". Он убежден, что атака показала способность ВСУ "идти в наступление и двигаться вперед".

Вместе с тем чиновник объяснил, что "пока что это не оказало существенного влияния на боевые действия на востоке". "Ситуация в основном не изменилась. Их давление на востоке продолжается, они не отводят войска из этого района", – сказал он, добавив, что "интенсивность российских атак немного снизилась". Кроме того, тот же чиновник допустил, что Запад принимал непосредственное участие в планировании операции.

"Судя по тому, как активно используется западное оружие, наши западные партнеры косвенно участвовали в планировании", – цитирует его The Guardian. Собеседник издания заявил, что, по его ожиданиям, "России в конце концов удастся остановить украинские войска в Курске и ответить масштабной ракетной атакой, которая будет сосредоточена на центрах принятия решений на Украине".

Журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке на своей странице в соцсетях также выразил недоумение операцией Киева. Он задался вопросом: "Если у тебя есть пять тысяч свежих солдат и техника, почему бы тебе не прорвать фронт под Харьковом, Луганском, Донецком или Запорожьем?". Отвечая на собственный вопрос, он призвал всех "не обманывать себя".

"Украине придется выйти с территории России.

Возможно, не сразу, но уж точно в рамках мирных переговоров и под международным давлением", – добавил он. "Несмотря на всю эйфорию, я до сих пор не понимаю украинской стратегии", – акцентировал Репке.

"Конечная цель вторжения Украины – использование некоторых из ее лучших и самых элитных бригад – остается неясной. Но она дала Киеву столь необходимый моральный подъем. Но Украина все равно теряет территории, людей, и все еще пытается решить проблему нехватки боеприпасов и рабочей силы", – указывают аналитики Financial Times.

В то же время военный эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в разговоре с Der Spiegel усомнился в том, что украинские войска смогут удерживать позиции в районе Курской области.

Говоря о худшем сценарии для ВСУ, он предположил, что в Донбассе у украинских бригад закончатся силы удерживать фронт, поэтому командованию ВСУ придется оставить Курскую область и отбросить свои силы в районы Донбасса, но и там их могут ждать большие территориальные потери.

На этом фоне российские военные успешно отражают попытки мобильных групп противника прорваться под Курском. По данным Минобороны, только за последние сутки Киев потерял до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники, в том числе семь танков. За все время операции в регионе ВСУ лишились 1350 бойцов, 29 танков, 23 бронетранспортеров, а также другой техники.

Олег Исайченко