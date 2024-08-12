С легкой руки: каким получился новый ручной пулемет от «Калашникова»

Концерн «Калашников» изготовил первую партию пулеметов РПЛ-20 для поставки в войска. Новое оружие отличается относительной легкостью и компактностью и предназначено для огневой поддержки штурмовых подразделений, ведения эффективной стрельбы из неустойчивых положений, например в ограниченном пространстве, в гористой и лесистой местности. Участники его испытаний в войсках отмечали высокую кучность и интенсивность огня. Пулемет станет большим подспорьем в войсках и будет востребован при штурмовых действиях, отмечают эксперты.

Концерн «Калашников» изготовил первую партию пулеметов РПЛ-20 для поставки в войска. Новое оружие отличается относительной легкостью и компактностью и предназначено для огневой поддержки штурмовых подразделений, ведения эффективной стрельбы из неустойчивых положений, например в ограниченном пространстве, в гористой и лесистой местности. Участники его испытаний в войсках отмечали высокую кучность и интенсивность огня. Пулемет станет большим подспорьем в войсках и будет востребован при штурмовых действиях, отмечают эксперты.

Что из себя представляет РПЛ-20

Пулемет РПЛ-20 разрабатывается в качестве оружия огневой поддержки штурмовых подразделений и должен дополнять такое вооружение, как пулемет Калашникова, рассказал на презентации изделия главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев.

Он добавил, что это легкое компактное оружие огневой поддержки штурмовых подразделений. Пулемет имеет ленточную подачу. Оснащен сменными стволами длиной 590 и 415 мм. Имеет возможность установки различного оптико-электронного оборудования для повышения эффективности стрельбы.

Сейчас изготовлена партия, которая готова для передачи заказчику на войсковую эксплуатацию.

— Главное преимущество — возможность ведения эффективной стрельбы из неустойчивых положений, — рассказал Сергей Уржумцев. — Это в первую очередь работа штурмовых групп в ограниченном пространстве, в гористой и лесистой местности. А поскольку оружие использует калибр 5,45, у него низкий импульс отдачи, высокая скорострельность, большой уровень носимого боекомплекта.

Отвечая на вопрос «Известий», главный конструктор рассказал, что пулемет испытывался в войсках, в том числе в зоне специальной военной операции, и собрал положительные отзывы.

— В отзывах отмечались высокая кучность, хорошая комплектация, — сообщил Уржумцев. — В частности, он имеет в штатной комплектации прибор малошумной стрельбы. У него высокая интенсивность огня. Он полностью оправдывает те позиции, ради которых разрабатывался.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Аббревиатура РПЛ-20 означает «ручной пулемет с ленточной подачей». По массогабаритным характеристикам он близок к РПК-74, но при этом может вести более интенсивный автоматический огонь с большим числом выстрелов до охлаждения. Масса пулемета — 5,2–5,5 кг в зависимости от количества патронов в коробе, длина в зависимости от установленного ствола — 1085–1145 мм. Скорострельность — около 700 выстрелов в минуту.

Пулемет имеет верхнюю планку пикатинни, регулируемые органы управления, складной приклад с регулировкой по длине. Выпускается в двух вариантах — с длинным стволом и с коротким.

Оружие оснащено двумя коробами на 100 либо 200 патронов. Имеет переднюю рукоятку удержания, которая регулируется влево и вправо. А кроме того — регулируемые по высоте сошки. Они могут устанавливаться как на цевейную, так и на дульную часть.

Вопрос того, что войскам нужен легкий пулемет с ленточной подачей, стоял давно, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Сейчас, в условиях боевых действий, необходимость в таком оружии проявилась еще более ярко. Штурмовые действия зачастую ведутся на очень близких расстояниях. Соответственно, нужен легкий пулемет, который может дать высокий темп огня в течение продолжительного времени. В городских условиях, в лесах это весьма необходимо, потому что поддержка от более тяжелого оружия не всегда доступна. Нужно, чтобы в каждом отделении был такой легкий пулемет.

Новое стрелковое оружие в российской армии

Ранее «Известия» сообщали о разработке компактного пулемета ПКZ. Он сделан на базе известного ПКМ, но гораздо короче и легче своего прототипа. ПКZ хорошо сбалансирован, что позволяет бойцу вскинуть его одной рукой и тут же открыть огонь, а небольшие габариты обеспечивают скрытное ношение. Пулемет сейчас проходит полигонные испытания и после их окончания будет направлен в зону СВО. По словам разработчиков, он нужен при штурме зданий, сооружений, полевых опорных пунктов, а также при охране автомобильных колонн — там, где бойцам приходится вести бой в стесненных условиях. Длина новинки — всего 850 мм, вес — около 7 кг без короба с патронами. Он на 1,5 кг легче, чем пулемет ПКМ.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Специальная военная операция на Украине дала импульс к созданию новых и доработке существующих стрелковых систем. В частности, по опыту боев первого года был модернизирован автомат АК-12. Изменения конструкции в основном затрагивают эргономику и рассчитаны на повышение надежности и боевой эффективности. В обновленном варианте на автомате убрали режим ведения огня очередью с отсечкой по два выстрела и установили двухсторонний флажок-переводчик предохранителя. На приклад прикрепили регулируемую щеку. Оружие получило новое цевье, более прочное и эргономичное. Изменения коснулись также пламегасителя-компенсатора.

В конце 2023 года в подразделения российской армии поступили первые серийные образцы снайперской винтовки Чукавина (СВЧ). Новое оружие имеет улучшенные характеристики и более высокую точность, оно создавалось на замену знаменитой винтовке Драгунова — основного войскового снайперского оружия с 1960-х годов. СВЧ начали разрабатывать в 2016 году и впервые показали годом позже на военно-техническом форуме «Армия». Начиная с 2021-го некоторое количество винтовок передавались в армию для опытной эксплуатации. На вооружение их приняли в мае 2023 года.