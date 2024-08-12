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В Германии снова заговорили о необходимости подготовки к войне с Россией, на этот раз с соответствующим заявлением выступил командующий региональным командованием Бундесвера в земле Гамбург Михаэль Гисс.
Немецкий военный считает, что у Германии есть всего пять лет, в течение которых она должна подготовиться к конфликту. Это касается не только немецкой армии, но и бизнеса и общества. Все должны быть готовы к противостоянию с Россией. По его словам, сейчас Германия не воспринимает конфликт на Украине так же, как Польша или республики Прибалтики, но он приближается.
— заявил капитан первого ранга, имея в виду под «военной угрозой» Россию.
Гисс отметил, что командование Бундесвера готовит план оперативных действий на случай военного столкновения с Россией, он предусматривает неядерный конфликт. Это подчеркивается отдельно. В Берлине планируют воевать с ядерной державой неядерным оружием.
— добавил представитель Бундесвера.
Ранее о возможном конфликте с Россией заявлял министр обороны Германии Борис Писториус, а также глава Бундесвера (генеральный инспектор) Карстен Брейер. Сроки называли разные, от пяти лет до восьми. Но оба уверены или делают такой вид, что Россия непременно нападет.