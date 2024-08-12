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В Германии снова заговорили о необходимости подготовки к войне с Россией, на этот раз с соответствующим заявлением выступил командующий региональным командованием Бундесвера в земле Гамбург Михаэль Гисс.

Немецкий военный считает, что у Германии есть всего пять лет, в течение которых она должна подготовиться к конфликту. Это касается не только немецкой армии, но и бизнеса и общества. Все должны быть готовы к противостоянию с Россией. По его словам, сейчас Германия не воспринимает конфликт на Украине так же, как Польша или республики Прибалтики, но он приближается.

Мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны быть настолько устойчивы в социальном плане, чтобы противостоять внешней военной угрозе,

— заявил капитан первого ранга, имея в виду под «военной угрозой» Россию.

Гисс отметил, что командование Бундесвера готовит план оперативных действий на случай военного столкновения с Россией, он предусматривает неядерный конфликт. Это подчеркивается отдельно. В Берлине планируют воевать с ядерной державой неядерным оружием.

Мы исходим из того, что Россия может испытать НАТО примерно через пять лет, применив обычные силы,

— добавил представитель Бундесвера.

Ранее о возможном конфликте с Россией заявлял министр обороны Германии Борис Писториус, а также глава Бундесвера (генеральный инспектор) Карстен Брейер. Сроки называли разные, от пяти лет до восьми. Но оба уверены или делают такой вид, что Россия непременно нападет.