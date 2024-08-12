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РИА Новости

В России разработали проект подводной станции для зарядки морских дронов

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Подводная зарядка "Октавис" для морских дронов
Подводная зарядка "Октавис" для морских дронов.
Источник изображения: © ЦКБ "Рубин"

На выставке "Армия-2024" представят проект необитаемой подлодки "Октавис"

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Центральное конструкторское бюро "Рубин" разработало и впервые представит на выставке "Армия-2024" проект необитаемой подводной станции "Октавис", которая способна под водой обеспечить зарядку морских дронов, сообщили РИА Новости в компании.

ЦКБ "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных подводных субмарин, неатомных многоцелевых подлодок и подводных аппаратов. Выставка "Армия-2024" пройдет с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке.

"Концепт-проект необитаемой подводной станции "Октавис" будет представлен АО "ЦКБ "Рубин" на выставке "Армия-2024". Станция обеспечивает длительную работу автономных необитаемых подводных аппаратов", - говорится в сообщении.

Подводный аппарат, пристыковавшись к "Октавису", сможет пополнить заряд аккумуляторной батареи либо "припарковаться" на станции в ожидании следующей миссии. "Октавис" проанализирует техническое состояние аппарата и его программного обеспечения.

"Октавис" сможет работать как центр хранения и передачи информации: станция будет временно хранить сведения, собранные подводным аппаратом, и передаст их в береговой центр либо другим аппаратам. С помощью "Октависа" береговой центр сообщит подводному аппарату программу новой миссии.

Также "Октавис" можно использовать для сбора информации о параметрах среды, в частности, экологического мониторинга в районе установки станции.

"Благодаря необитаемой подводной станции как минимум один подводный робот будет всегда готов к действию. "Октавис" позволит исключить риски спуска и подъема аппарата, особенно в штормовых условиях. Снизится стоимость миссий, поскольку не будет необходимости в постоянном присутствии судна обеспечения. Все это будет способствовать более широкому освещению подводной обстановки, обеспечению добычи полезных ископаемых, сбору научных данных в части океанологии и климата", - отметили в ЦКБ.

Концепт-проект предполагает, что конструктивно "Октавис" может быть выполнен в нескольких вариантах. Станция будет опираться на грунт либо стоять на якоре в толще воды; глубина ее установки сможет варьироваться от 500 до 1000 метров. В зависимости от гидрографических условий и особенностей миссий подводных аппаратов "Октавис" сможет обслуживать от одного до трех роботов.

В "Октавис" встроена литий-ионная батарея; кроме того, предусмотрена подача энергии с внешнего аккумуляторного модуля или нескольких модулей. Развитие концепт-проекта предполагает разные варианты обеспечения "Октависа" энергией: с берега, с морской платформы и даже с устройств, преобразующих энергию океана.

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Россия
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