В России создадут управление президента по госполитике в сфере ОПК

Путин утвердил положение об управлении президента по госполитике в сфере ОПК

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил положение об управлении президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), следует из указа главы государства, опубликованного на портале правовой информации.

Положение утвердило основные задачи и функции управления, его полномочия.

Согласно тексту положения, в число основных задач управления входят "подготовка и представление президенту Российской Федерации предложений по вопросам, касающимся формирования и реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, в том числе повышения эффективности деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса, формирования и выполнения государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, осуществления технологической модернизации организаций оборонно-промышленного комплекса, совершенствования механизмов поставок вооружения, военной и специальной техники для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов".

Управление президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса было образовано указом Владимира Путина в июне нынешнего года. Начальником управления был назначен Виктор Евтухов, до этого занимавший должность статс-секретаря - замминистра промышленности и торговли.

"Основными функциями управления являются... обеспечение мобилизационной готовности организаций оборонно-промышленного комплекса и их мобилизационной подготовки", - следует из положения об Управлении президента РФ по государственной политике в сфере ОПК.

"Управление при реализации своих функций взаимодействует с аппаратом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, аппаратом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппаратом Правительства Российской Федерации, аппаратами Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, Счетной палатой Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации, Военно-промышленной комиссией Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по вопросам, относящимся к ведению Управления", - говорится в документе.

Также в документе сказано, что "Управление при реализации своих функций взаимодействует с аппаратом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, аппаратом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппаратом Правительства Российской Федерации, аппаратами Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, Счетной палатой Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации, Военно-промышленной комиссией Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по вопросам, относящимся к ведению Управления".

"Управление для осуществления своих задач и функций имеет право запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от самостоятельных подразделений администрации президента Российской Федерации, аппарата правительства Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, а также от организаций и должностных лиц", - говорится в документе.

Кроме того, управление сможет пользоваться банками данных администрации президента РФ и федеральных органов власти.

"Основными функциями управления являются... подготовка предложений президенту РФ, касающихся деятельности комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами", - следует из положения об управлении президента РФ по государственной политике в сфере ОПК.

"Основными функциями Управления являются: сбор, обобщение и анализ информации о текущем состоянии оборонно-промышленного комплекса и перспективах его развития, о формировании и выполнении государственного оборонного заказа, о внедрении в организациях оборонно-промышленного комплекса новейших достижений науки и техники и инновационных разработок, подготовка и представление предложений по данным вопросам Президенту Российской Федерации и Руководителю Администрации Президента Российской Федерации", - сказано в положении об управлении.

Президент РФ Владимир Путин в июне образовал в составе своей администрации управление по госполитике в сфере ОПК. В четверг на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ главы государства, которым утверждается положение об управлении. В документе перечислены основные функции нового управления.

Среди них значится "мониторинг выполнения мероприятий по реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, подготовка докладов президенту Российской Федерации и руководителю администрации президента Российской Федерации".