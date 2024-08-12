Войти
РИА Новости

В России создадут управление президента по госполитике в сфере ОПК

630
0
+1
Москва
Москва.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Путин утвердил положение об управлении президента по госполитике в сфере ОПК

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил положение об управлении президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), следует из указа главы государства, опубликованного на портале правовой информации.

Положение утвердило основные задачи и функции управления, его полномочия.

Согласно тексту положения, в число основных задач управления входят "подготовка и представление президенту Российской Федерации предложений по вопросам, касающимся формирования и реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, в том числе повышения эффективности деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса, формирования и выполнения государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, осуществления технологической модернизации организаций оборонно-промышленного комплекса, совершенствования механизмов поставок вооружения, военной и специальной техники для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов".

Управление президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса было образовано указом Владимира Путина в июне нынешнего года. Начальником управления был назначен Виктор Евтухов, до этого занимавший должность статс-секретаря - замминистра промышленности и торговли.

"Основными функциями управления являются... обеспечение мобилизационной готовности организаций оборонно-промышленного комплекса и их мобилизационной подготовки", - следует из положения об Управлении президента РФ по государственной политике в сфере ОПК.

"Управление при реализации своих функций взаимодействует с аппаратом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, аппаратом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппаратом Правительства Российской Федерации, аппаратами Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, Счетной палатой Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации, Военно-промышленной комиссией Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по вопросам, относящимся к ведению Управления", - говорится в документе.

Также в документе сказано, что "Управление при реализации своих функций взаимодействует с аппаратом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, аппаратом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппаратом Правительства Российской Федерации, аппаратами Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, Счетной палатой Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации, Военно-промышленной комиссией Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по вопросам, относящимся к ведению Управления".

"Управление для осуществления своих задач и функций имеет право запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от самостоятельных подразделений администрации президента Российской Федерации, аппарата правительства Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, а также от организаций и должностных лиц", - говорится в документе.

Кроме того, управление сможет пользоваться банками данных администрации президента РФ и федеральных органов власти.

"Основными функциями управления являются... подготовка предложений президенту РФ, касающихся деятельности комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами", - следует из положения об управлении президента РФ по государственной политике в сфере ОПК.

"Основными функциями Управления являются: сбор, обобщение и анализ информации о текущем состоянии оборонно-промышленного комплекса и перспективах его развития, о формировании и выполнении государственного оборонного заказа, о внедрении в организациях оборонно-промышленного комплекса новейших достижений науки и техники и инновационных разработок, подготовка и представление предложений по данным вопросам Президенту Российской Федерации и Руководителю Администрации Президента Российской Федерации", - сказано в положении об управлении.

Президент РФ Владимир Путин в июне образовал в составе своей администрации управление по госполитике в сфере ОПК. В четверг на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ главы государства, которым утверждается положение об управлении. В документе перечислены основные функции нового управления.

Среди них значится "мониторинг выполнения мероприятий по реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, подготовка докладов президенту Российской Федерации и руководителю администрации президента Российской Федерации".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
ОПК АО
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.08 00:55
  • 3618
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.08 22:21
  • 2737
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.08 19:24
  • 226
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 12.08 14:56
  • 0
Беларусь готова, а Вы?
  • 12.08 11:45
  • 0
РЭБ: в ногу со временем
  • 12.08 01:23
  • 2
О современной структуре ПВО
  • 11.08 19:51
  • 1
"Они их уже списали". Военный эксперт о действиях ВСУ в Курской области
  • 11.08 18:43
  • 1
"Продержимся считанные дни". В НАТО предсказали итоги войны с Россией
  • 11.08 01:03
  • 567
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 10.08 20:49
  • 1
Командир «Ахмата» заявил об отсутствии влияния поставок оружия ВСУ на ход СВО
  • 10.08 20:22
  • 127
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.08 19:48
  • 0
О воздушном бое.
  • 10.08 19:45
  • 470
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 10.08 19:04
  • 1361
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.08 06:25
  • 2
Ростех: Поставленные Киеву американские истребители F-16 не соперники российским Су-35С и Су-57, но расслабляться не нужно