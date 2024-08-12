Кто будет контролировать будущее ИИ?

На этот вопрос попытался отметить глава Open AI Сэм Альтман в своей статье, которая недавно вышла в издании The Washington Post.

Напомним, что недавно в совет директоров Open AI вошел Пол Накасоне – генерал разведки США в отставке и бывший глава Киберкомандования, а The Washington Post является рупором разведсообщества США. Конечно, это все просто случайные совпадения и общественность должна поверить, что стратегические вопросы развития и контроля ИИ решает яркий представитель ЛГБТ Сэм Альтман.

Как видит развитие и контроль ИИ разведсообщество США?

Основной тезис – демократическое видение искусственного интеллекта должно преобладать над авторитарным.

По мнению руководства Open AI, контроль ИИ является одним из самых приоритетных вопросов нашего времени и обозримого будущего. Стремительный прогресс в области искусственного интеллекта означает, что мир находится перед стратегическим выбором. Будет ли это мир, в котором Соединенные Штаты и их вассалы продвигают глобальный ИИ, или мир, в котором страны или движения, не разделяющие демократические ценности, используют ИИ для укрепления и расширения своей власти?

С точки зрения представителей разведки США, третьего варианта не существует. В настоящее время Соединенные Штаты лидируют в разработке ИИ, но дальнейшее лидерство далеко не гарантировано. Правительства по всему миру готовы тратить огромные ресурсы, чтобы догнать и в конечном итоге превзойти достижения США.

В статье авторы ссылаются на слова Президента РФ Владимира Путина о том, что страна, которая победит в гонке ИИ, «станет правителем мира». Представители КНР также заявили о своем намерении стать мировым лидером в области ИИ к 2030 году.

Страны, обладающие собственными наработками в области ИИ, смогут контролировать научные, медицинские, образовательные и другие технологии, чтобы укрепить свою власть. Если им удастся занять лидирующие позиции в области ИИ, они заставят американские компании и компании других стран делиться данными о пользователях, используя эти технологии для разработки новых способов шпионажа и создания кибероружия нового поколения против других стран.

Необратимость процессов

Такие системы, как ChatGPT, Copilot и другие, уже сейчас работают как помощники с ограниченным функционалом. Они документируют визиты пациентов, чтобы медсестры и врачи могли больше времени уделять больным, или выступают в качестве продвинутых помощников в конкретных областях, например в создании кода для разработки программного обеспечения. По мере совершенствования технологий помощники выйдут на совершенно новый уровень, и наступит решающий период в истории человеческого общества. В этой части статьи представители разведки США прозрачно намекают на лидирующую роль систем на основе ИИ.

На этом основании делается вывод, что представителям ТНК и администрации США нужна глобальная коалиция стран-единомышленников во главе с США и новая инновационная стратегия, которая позволит добиться этого.

План разведсообщества США

Искусственный интеллект. Источник: rybar.ru

Государственному и технологическому сектору Соединенных Штатов необходимо сделать четыре ключевых вещи, чтобы обеспечить создание мира, сформированного на основе демократического видения ИИ.

Во-первых, американские компании и промышленные предприятия, занимающиеся разработкой ИИ, должны разработать надежные меры безопасности, чтобы эта коалиция сохранила лидерство в текущих и будущих моделях и позволила частному сектору внедрять инновации. Эти меры должны включать в себя инновации в области киберзащиты и безопасности центров обработки данных, чтобы предотвратить кражу хакерами ключевой интеллектуальной собственности, такой как весовые коэффициенты моделей и данные для обучения ИИ. Многие из этих мер защиты будут опираться на возможности искусственного интеллекта, который облегчает и ускоряет выявление рисков и реагирование на атаки. Для реализации этой части плана предполагается активное сотрудничество Правительства США и частных компаний, для ускорения разработки этих мер безопасности.

Во-вторых, цифровая инфраструктура. Это критично, когда речь идет об ИИ. Прокладка современных оптоволоконных кабелей, коаксиальных линий и создание других систем широкополосного доступа позволила американский компаниям на протяжении десятилетий оставаться в центре цифровой революции и обеспечить свое нынешнее лидерство в области искусственного интеллекта. Американским политикам рекомендуется сотрудничать с частным сектором для создания значительно большего объема инфраструктуры для ИИ. Обозначен комплексный подход к проблеме. Планируется создавать все – от центров обработки данных до электростанций. Главное обеспечить работу систем искусственного интеллекта. Государственно-частное партнерство для создания этой необходимой инфраструктуры должно обеспечить американские компании вычислительными мощностями, которые позволят расширить доступ к ИИ и увеличить степень проникновения технологии.

Создание этой инфраструктуры также приведет к созданию новых рабочих мест по всей стране. В США считают создание и развития технологии ИИ, такой же важной, как электричество или Интернет. ИИ может стать основой новой промышленной базы, которая обладает огромным потенциалом и может обеспечить стратегическое конкурентное преимущество. Это предполагает огромные объемы субсидирования из госбюджета США.

Отдельного внимания заслуживает цитата: «Мы должны дополнить пресловутые «кирпичи и раствор» значительными инвестициями в человеческий капитал. Как нация, мы должны воспитывать и развивать следующее поколение новаторов, исследователей и инженеров в области ИИ. Они – наша настоящая сверхдержава».

В-третьих, разведсообщество США предлагает разработать последовательную политику коммерческой дипломатии в отношении ИИ. Речь идет об экспортном контроле ключевых разработок и технологий со стороны США и правилах иностранных инвестиций для глобального создания систем ИИ. Это прежде всего контроль того, какие чипы, данные для обучения ИИ и другой код могут будь переданы третьим лицам. Некоторые из этих разработок настолько чувствительны, что с точки зрения разведки, могут оставаться только в Соединенных Штатах. Другие могут быть размещены в центрах обработки данных, которые страны по всему миру стремятся построить для локализации технологий ИИ.

Акцент делается на том, что ведущая роль США в области ИИ облегчит привлечение большего числа стран в новую коалицию. Модели с открытым исходным кодом легко доступны для разработчиков в этих странах, что будет работать на укрепление этого преимущества. Создана ситуация, при которой разработчики в разных странах, использующие модели ИИ с открытым кодом фактически работают на обогащение ядра системы, которое находится в США. Проблема того, кто будет лидером в области ИИ, заключается не только в экспорте технологий, но и в экспорте ценностей, которые эти технологии поддерживают. Разработчики разных стран, использующие открытые модели ИИ в той или иной степени будут вынуждены разделять ценности системы, в которой они работают.

И, в-четвертых, обозначена необходимость творческого подхода к разработке новых моделей, которые позволят миру установить нормы в области разработки и внедрения ИИ. Особое внимание планируется уделить безопасности и роли глобального Юга и других стран, которые исторически остались в стороне.

По мнению представителей Open AI это потребует взаимодействия с Китаем и поддержания постоянного диалога.

Суть такого творческого подхода достаточно проста – предоставить странам глобального Юга доступ к моделям ИИ с ограниченным функционалом, но учитывающим региональные, культурные, национальные, религиозные, этнические и другие особенности. При этом представители США постараются не допустить распространения китайских моделей ИИ, как основного конкурента.

Как это реализовать?

Искусственный интеллект. Источник: rybar.ru

Для контроля глобальной ситуации в области ИИ представители Open AI предлагают создание наднационального регулятора по типу ICANN для интернета или МАГАТЭ для атомной энергетики. Естественно, под предводительством США.

События последних десятилетий показали крайне низкую эффективность подобных организаций, их неспособность действовать автономно и независимо от интересов ТНК. Но именно такой, полностью подконтрольный орган регулирования ИИ, и необходим представителям США для доминирования в этой области.

Вопрос независимости для большинства стран сейчас приобретает новое измерение. Страна может декларировать свою независимость, но если ее система госуправления использует зарубежное ПО, зарубежные платежные системы и/или системы ИИ, то естественно ни о какой независимости речь быть просто не может.

Поэтому разработка и развитие собственных моделей ИИ, собственной элементной базы, собственных платежных систем, собственной инфраструктуры имеют стратегическое значение для независимости России.