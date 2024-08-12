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РИА Новости

"Сюрпризы еще будут". В РФ разработана новая ракета против F-16 и не только

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Истребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Офицер ВКС РФ: новая ракета предназначена для уничтожения маневрирующих целей

МОСКВА, 11 августа/ Радио Sputnik. В целях противодействия переданным ВСУ истребителям F-16 и другим самолетам противника в России разработана новая ракета, сообщил замкомандира гвардейского истребительного авиаполка ВКС РФ.

"Авиационный мир тесен, земля квадратная, как говорится. Общаемся с людьми, поэтому знаем, что сюрпризы еще будут… Мы повысили точность этой ракеты и возможность работы по энергично маневрирующей цели", – рассказал офицер в эфире телеканала "Звезда".

Летчик уточнил, что ракета, которая "пока не на слуху", предназначена для борьбы не конкретно с F-16, а "под любой самолет, который появится".

По его словам, российская оборонная промышленность не стоит на месте, и по мере возможной передачи Западом противнику новых самолетов будут появляться новые средства противодействия боевым машинам.

Ранее радио Sputnik сообщило, что истребители F-16 пролетели над позициями ВС РФ на Херсонском направлении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
F-16
Компании
Минoбороны РФ
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