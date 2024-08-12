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Китай провел испытания транспортного беспилотника собственного производства

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Фото: Bai Guolong / Globallookpress.com
Фото: Bai Guolong / Globallookpress.com.

Китай успешно испытал транспортный беспилотник собственного производства

Китай провел первые испытания транспортного беспилотного самолета собственного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение этой азиатской страны.

Уточняется, что крупногабаритный двухмоторный беспилотник успешно опробовали в юго-западной провинции Сычуань. Первый испытательный полет длился около 20 минут, при этом все системы аппарата работали исправно.

Размах крыльев воздушного судна составляет 16,1 метра, а высота — 4,6 метра. Грузовой отсек достигает объема 12 кубических метров, что позволяет беспилотнику поднимать до двух тонн груза.

Отмечается, что сегодня это самый крупный беспилотный транспортный лайнер китайского производства.

Тем временем в России начали серийное производство беспилотника-тяжеловеса «Привет-82XL». Этот дрон оснащен полезной нагрузкой до 10 килограммов.

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