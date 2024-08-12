Пора принять политику неприменения ядерного оружия первыми (The American Conservative, США)

ТАС: концепция неприменения ядерного оружия первыми могла бы преобразить США

Взгляды Вашингтона на ядерное оружие опасны, пишет ТАС. В сегодняшних США разумной и нравственной ядерной политики не придерживается никто. Автор статьи призывает принять концепцию неприменения ядерного оружия первыми. Это снизит риск просчетов и эскалации.

Джеймс Карден

За несколько дней до нападения японцев на Перл-Харбор американский военный министр Генри Стимсон (Henry Stimson) сделал в своем дневнике запись о совещании в Овальном кабинете. На нем президент Франклин Рузвельт высказал предположение, что японцы могут напасть в ближайшее время, а потом заявил: "Вопрос в том, как вынудить их сделать первый выстрел, не подвергая себя слишком большой опасности". Стимсон написал, что сделать это очень трудно.

Японцы осуществили нападение 7 декабря 1941 года, и оно положило начало целой серии событий, кульминацией которых стало решение, принятое ровно 79 лет назад президентом Гарри Трумэном. Он не прислушался к рекомендациям своих высокопоставленных военных советников и приказал уничтожить атомными бомбами города Хиросиму и Нагасаки.

Согласно появившимся в то время сообщениям, Трумэн "ликовал", разрушив Хиросиму. Он похвастался: "Мы потратили два миллиарда долларов на величайшую научную авантюру в истории и победили".

"Японцы начали войну с воздуха в Перл-Харборе, — сказал Трумэн. — Они поплатились за это сторицей".

Все 40 последующих лет холодной войны с Советским Союзом Америка в целом старалась не допускать ядерной конфронтации, хотя некоторые представители вашингтонского истеблишмента открыто выражали свои опасения по поводу ядерной политики США.

Сегодня об этом мало кто помнит, но когда США вступили в завершающее десятилетие первой холодной войны, Макджордж Банди (McGeorge Bundy), работавший советником по национальной безопасности при президентах Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне, сформировал "банду четырех" (возможно, это был акт покаяния). В нее входили бывший министр обороны Роберт Макнамара, ученый и дипломат Джордж Кеннан и переговорщик по вопросам контроля вооружений Джерард Смит. Цель этой группы заключалась в изменении ядерной политики Америки.

В 1982 году "банда четырех" опубликовала статью в печатном органе истеблишмента Foreign Affairs, призвав США отказаться от планов по развертыванию ядерного оружия в случае советского вторжения в Европу.

"Пришло время признать, что никому пока не удавалось представить убедительные причины, заставляющие поверить, что применение ядерного оружия даже в самых незначительных масштабах непременно останется ограниченным", — написали авторы.

"Никто не может быть уверен, что такие ядерные акции не приведут к новым, более разрушительным обменам ударами", — продолжили они. В связи с этим авторы призвали принять политику неприменения ядерного оружия первыми, полагая, что это "даст новую надежду каждому и в каждой стране, чью жизнь омрачает жуткая возможность начала третьего в ХХ веке большого конфликта в Европе — ядерного или неядерного".

Американская элита из сферы национальной безопасности после падения Берлинской стены в ноябре 1989 года проделала в этом вопросе (как и во многих других) длинный путь в неверном направлении. На самом деле, в сегодняшнем американском политическом истеблишменте фактически никто не поддерживает разумную и нравственную политику в ядерной области, за которую выступала "банда четырех".

Ядерная политика, которую США проводят совместно со своими союзниками и неприсоединившимися "друзьями", такими как Израиль (у него около 90 ядерных боеголовок, наличие которых он не признает), сделала мир намного опаснее.

Те решения, которые когда-то находили поддержку у представителей истеблишмента типа Кеннана, сегодняшние ядерные эксперты из Вашингтона презрительно называют верхом наивности. Но как заявляют различные организации по наблюдению за ядерным оружием, такие как Ассоциация по контролю над вооружениями, политика неприменения ядерного оружия первыми явно служит национальным интересам. "В конце концов, — заявляет эта ассоциация, — ясная американская политика неприменения ядерного оружия первыми снизит риск ядерных просчетов России и Китая во время кризиса, потому что эти страны будут в меньшей степени обеспокоены возможностью сокрушительного первого ядерного удара со стороны США".

Скажем честно: политика неприменения ядерного оружия первыми на горизонте не просматривается даже смутно. Но есть и другие шаги, которые могла бы предпринять будущая администрация Харрис или Трампа, чтобы ослабить и без того недопустимо высокий риск ядерной катастрофы. Один такой шаг предложила автор журналистских расследований и бестселлера под названием "Сценарий ядерной войны" (Nuclear War: A Scenario) Энни Якобсен (Anne Jacobsen). Американский президент издает указ об отмене стратегии пуска по сигналу предупреждения, в рамках которой американские межконтинентальные баллистические ракеты сегодня постоянно находятся в состоянии полной боевой готовности. Как пишет профессор Принстонского университета Франк фон Хиппель (Frank von Hippel),

пуск по предупреждению противоречив и сомнителен по двум причинам. Во-первых, история учит, что ложные предупреждения время от времени случаются из-за сбоя техники или ошибок человека. А сегодня существует дополнительная опасность в виде хакеров. Во-вторых, стратегия пуска по сигналу предупреждения ничем не отличается от постоянной готовности к нанесению первого удара, что заставляет Россию и Китай также держать свои ракеты в состоянии полной готовности. Соединенные Штаты серьезно пострадают, если одна из этих стран произведет пуск по ошибке.

Возможно, концепция неприменения ядерного оружия первыми преобразит внешнюю политику США в глазах мирового сообщества. Это будет оборонительная ядерная политика, соответствующая теории справедливой войны Блаженного Августина. И это будет морально оправданная политика. Она также будет соответствовать обязательствам, которые взяли на себя в 1985 году в Женеве президент Рональд Рейган и советский руководитель Михаил Горбачев, заявившие, что "победить в ядерной войне невозможно, а поэтому ее никогда нельзя начинать".