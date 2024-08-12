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ТАСС

Ростех показал кадры испытаний "КУБа"

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Источник изображения: Официальный Telegram-канал Госкорпорации Ростех

Эти барражирующие боеприпасы предназначены для поражения одиночных и групповых объектов бронетехники в тактической глубине противника

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" показала в своем Telegram-канале кадры испытаний барражирующих боеприпасов "КУБ". В видео показана боевая мощь боеприпаса.



"Ростех показал уникальные кадры испытаний барражирующих боеприпасов "КУБ". Управляемые боеприпасы "КУБ" - разработка нашего концерна "Калашников". Эти изделия предназначены для поражения одиночных и групповых объектов бронетехники в тактической глубине противника. Они хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что боеприпасы поставляются в войска в соответствии с гособоронзаказом. Улучшение линейки этих барражирующих боеприпасов осуществляется в тесном взаимодействии с заказчиком. Сейчас в войска отгружаются модернизированные версии "КУБ" повышенного могущества. 

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