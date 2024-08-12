Военные БПЛА литовского производства передадут Украине в сентябре

Всего пять изготовителей БПЛА Литвы прошли тесты в условиях, приближенных к военным, и будут поставлять эти аппараты Киеву

ВИЛЬНЮС, 11 августа. /ТАСС/. Первая партия продукции нескольких литовских изготовителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будет поставлена на Украину в сентябре. Об этом агентству BNS сообщило Минобороны Литвы.

"БПЛА First Person View, позволяющие оператору в реальном времени видеть картину с камер устройства, будут переданы Украине во второй половине сентября", - говорится в сообщении.

Пять литовских изготовителей БПЛА прошли тесты в условиях, приближенных к военным, и будут поставлять аппараты Украине. Украинские военные оценили литовскую продукцию в деле, высказали свои пожелания, которые были учтены.

Минобороны Литвы выделяет на проект БПЛА для Украины €5 млн. Количество техники не уточняется. Такие же БПЛА будут закупаться для литовской армии. На это выделяется €3 млн.