Росгвардия заинтересована в принятии на вооружение РПЛ-20

Главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев отметил, что в ведомстве "наблюдают за всеми новинками, которые разрабатываются"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Росгвардия наблюдает за всеми новинками концерна "Калашников", в том числе заинтересована в принятии на вооружение нового ручного пулемета РПЛ-20. Об этом сообщил ТАСС главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

"Они наблюдают за всеми новинками, которые разрабатываются, в том числе в интересах других заказчиков. Также заинтересованы в принятии на вооружение всех образцов, в том числе РПЛ-20", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.