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Несмотря на победные реляции, звучащие из Киева, Украине все равно придется выйти с территории Курской области. Об этом заявил немецкий военный аналитик Юлиан Репке.
Обозреватель немецкой газеты Bild призвал Украину «не обманываться» насчет проводимой в Курской области операции ВСУ. По его словам, сейчас в Киеве ощущают себя «победителями», но долго это не продлится, в любом случае украинские войска российскую территорию покинут. Возможно, в ходе мирных переговоров, также не исключен вариант, что их выбьет Россия, во что Репке, видимо, не верит.
- пишет немец.
Также аналитик критикует руководство Украины за эту операцию. По его мнению, если появились резервы, то нужно их использовать для освобождения украинской территории, а не лезть на российскую, для освобождения которой Россия приложит все силы. В этом случае Киев теряет не только дефицитную технику, но живую силу, с которой у него тоже проблемы.
- задает Репке вопрос.
Немец надеется на то, что проводимая в Курской области операция является всего лишь «отвлекающим маневром».