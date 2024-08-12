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Несмотря на победные реляции, звучащие из Киева, Украине все равно придется выйти с территории Курской области. Об этом заявил немецкий военный аналитик Юлиан Репке.

Обозреватель немецкой газеты Bild призвал Украину «не обманываться» насчет проводимой в Курской области операции ВСУ. По его словам, сейчас в Киеве ощущают себя «победителями», но долго это не продлится, в любом случае украинские войска российскую территорию покинут. Возможно, в ходе мирных переговоров, также не исключен вариант, что их выбьет Россия, во что Репке, видимо, не верит.

Давайте не будем обманывать себя. Конечно, Украине придется отступить из России.

- пишет немец.

Также аналитик критикует руководство Украины за эту операцию. По его мнению, если появились резервы, то нужно их использовать для освобождения украинской территории, а не лезть на российскую, для освобождения которой Россия приложит все силы. В этом случае Киев теряет не только дефицитную технику, но живую силу, с которой у него тоже проблемы.

Несмотря на всю эйфорию, я до сих пор не понимаю украинской стратегии. Если у вас действительно есть 5000 свежих солдат плюс техника, почему бы не прорвать российский фронт в Харькове, Луганске, Донецке или Запорожье?

- задает Репке вопрос.

Немец надеется на то, что проводимая в Курской области операция является всего лишь «отвлекающим маневром».