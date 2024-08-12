Гладков: в Белгородской области установленные на скорых РЭБ спасли шесть экипажей

Еще 100 станций для радиоэлектронной борьбы установят на пассажирском транспорте, сообщил губернатор региона

БЕЛГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Оборудование для радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которое установили на 30 автомобилях скорой медицинской помощи в Белгородской области, спасли шесть экипажей. Еще 100 РЭБов установят на пассажирском транспорте, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во "ВКонтакте".

Ранее он сообщал, что на 30 автомобилях скорой помощи в Шебекинском, Грайворонском городских округах и в Белгородском районе установили оборудование для радиоэлектронной борьбы.

"Мы, напомню, установили на машинах скорой помощи, которые работают в приграничье, станции РЭБ, которые позволяют защитить наших врачей. Уже было 6 атак беспилотников - и РЭБ сработал. Сейчас ждем поставку 100 единиц РЭБа на пассажирский транспорт от "Народного фронта". Также их будем устанавливать максимально быстро", - написал он.

В пресс-службе губернатора уточнили ТАСС, что ранее РЭБ спасла жизнь бригаде скорой помощи, которая выезжала в село Ясные Зори Белгородского района. Тогда два беспилотника атаковали медицинский транспорт, благодаря РЭбу, они потеряли управление и взорвались в 100 м от машины. Все врачи, остались живы.

9 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим КТО. Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщал, что это необходимо для обеспечения безопасности граждан и пресечения терактов со стороны киевского режима, предпринявшего беспрецедентную попытку дестабилизировать обстановку в нескольких регионах страны.