В РФ стартует серийное производство БПЛА-тяжеловеса "Привет-82XL"

В конструкторском бюро "Око" сообщили, что дрон-камикадзе с увеличенной полезной нагрузкой позволит наносить неожиданные для противника удары в глубине фронта

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Серийное производство дрона-тяжеловеса самолетного типа "Привет-82XL" с боевой частью до 10 кг стартует в России. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Око".

"Новый аппарат-тяжеловес оснащен полезной нагрузкой до 10 кг, это 10 кг боевой части. В зоне спецоперации "Привет-82XL" на данный момент не применяется, готовится запуск серийного производства дрона. Новый тяжеловес уже облетан, это уже действующий самолет", - рассказали в организации.

По словам собеседника ТАСС, дрон-камикадзе с увеличенной полезной нагрузкой позволит наносить неожиданные для противника удары в глубине фронта. "Практика показала, что дистанции, где сейчас применяются наши дроны, а это до 30 км в глубину фронта, противник уже считает достаточно безопасными, там достаточно свободно перемещающихся украинских автомобилей с включенными фарами. Скажем так, непуганые места. Повышенное могущество "Привет-82XL" позволяет наносить значительный ущерб тем целям, по которым мы работаем: пункты временной дислокации, опорные пункты и так далее", - заявили в организации.

В конструкторском бюро также рассказали о других отличиях камикадзе-тяжеловеса. "У нового аппарата три мотора, он значительно больше, чем классический беспилотник "Привет-82". Кроме того, у дрона, естественно, гораздо больший отсек под боевую часть", - заявили в "Око".