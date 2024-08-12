Ослепительный «Пересвет»: что из себя представляет боевой лазерный комплекс

И чем он отличается от зарубежных разработок

В открытых источниках впервые появились характеристики боевого лазерного комплекса «Пересвет». До сих пор он был одной из самых закрытых российских разработок. Что это за оружие и какими возможностями обладает, насколько превосходит зарубежные аналоги и какие отличия у российской разработки — в материале «Известий».

Возможности и предназначение комплекса «Пересвет»

В августовском номере ведомственного журнала «Армейский сборник» в статье, посвященной системам защиты группировки мобильных межконтинентальных ракетных комплексов, впервые описаны тактико-технические характеристики боевого лазерного комплекса «Пересвет», премьера которого состоялась в обращении президента России к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Комплекс предназначен не для уничтожения воздушных и космических летательных аппаратов, а для функционального подавления оптических и оптико-электронных систем наблюдения и разведки самолетов, дронов и спутников. Подавление происходит за счет воздействия на системы наблюдения мощным лазерным лучом — по сути, комплекс пускает мощные лазерные «зайчики» на оптические системы любого разведывательного летательного аппарата.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Оговаривается, что боевой лазерный комплекс может быть применен для маскировки и прикрытия развертывания мобильных ракетных комплексов в угрожаемый период. Он прикрывает круговую зону в радиусе 65–90 км и способен ослепить спутники Земли на высотах от 200 до 1100 км, то есть практически любые разведывательные спутники. При этом не трогая спутники предупреждения о ракетном нападении потенциального противника, которые находятся на значительно более высоких орбитах и не ведут видовой разведки, а лишь фиксируют ракетные старты.

Комплекс «Пересвет» принят РВСН России в опытную эксплуатацию 1 декабря 2018 года. Тогда же было начато его размещение на нескольких базах РВСН. Необходимо отметить, что «Пересвет» стал, видимо, первым в мире боевым лазерным оружием, принятым на вооружение. И это стало возможным благодаря комплексным достижениям российских физиков — созданию мощного источника энергии, а также достижениям нескольких поколений специалистов по созданию лазерной техники, работам по изучению оптики атмосферы и по средствам наведения на космические аппараты.

В Советском Союзе в 1960–1980-е годы велось несколько программ использования лазеров для поражения ракет и самолетов. Были созданы лазерные локаторы, исследовалось воздействие лазеров на самолеты и космические аппараты. В рамках программы «Терра-3» на полигоне Сары-Шаган велись исследования использования лазеров для противоракетной обороны. В ходе них было установлено, что до создания боевых противоракетных лазеров пока далеко — луч рассеивается в атмосфере и теряет мощность. Но стало ясно, что лазеры можно использовать, например, для засветки оптических систем космических аппаратов с Земли или с самолетов (программа «Сокол-Эшелон») — для этого мощности современных лазеров хватает.

Военнослужащий за дистанционным управлением боевым лазерным комплексом «Пересвет» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В итоге в 2000–2010-е годы, после успехов в разработке лазеров, малогабаритных ядерных источников энергии и высокоточных систем наведения, удалось от теоретических изысканий и исследований перейти к созданию реальной боевой системы — мобильного боевого лазерного комплекса «Пересвет».

Зарубежные разработки

Наш комплекс оказался первым в мире серийным боевым лазерным изделием, но работы над созданием боевых лазеров ведутся во многих странах мира. И многие разработчики буквально идут по нашим стопам. Одним из примеров здесь является британский комплекс Dragon Fire, который пока является экспериментальным демонстратором боевой лазерной системы. Комплекс не решает стратегических задач, а, наоборот, призван обеспечить защиту последнего рубежа обороны корабля или другого объекта от ракет, минометных мин и в перспективе — артиллерийских снарядов. Судя по всему, дальность его действия небольшая и не превышает нескольких километров. Но в ходе демонстрационных испытаний в 2017 году им поражались относительно малоскоростные минометные снаряды. Принцип работы такого рода лазеров прост — надо навести на объект лазерный луч и удерживать его на цели, пока цель не будет поражена тепловой энергией луча.

Особенностями британского комплекса являются заявленная низкая стоимость одного условного выстрела и возможность размещения на наземных мобильных платформах и на кораблях. Ожидается, что к концу этого десятилетия данные комплексы могут быть приняты на вооружение, и на флоте будут обеспечивать противодронную и противоракетную оборону.

Система ПРО Iron Dome Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ali Hashisho

В гонке создания лазерных боевых систем сегодня принимают участие и другие страны. Индия ведет работы по созданию противодронного лазерного комплекса, который планирует размещать вдоль границ. Израиль в 2022 году испытал лазерную систему «Железный луч», которая может дополнить уже работающую систему ПРО Iron Dome, но при этом будет обладать меньшей стоимостью выстрела. «Железный луч», подобно британскому Dragon Fire, предназначен для поражения только относительно медленных и простых неуправляемых ракет и мин.

В 2014 году Китай обнародовал информацию о том, что там создан боевой лазер, который способен уничтожать беспилотные летательные аппараты. Подобные комплексы сегодня Китай уже может выпускать, но, конечно, такие системы могут обеспечить оборону лишь от весьма ограниченной номенклатуры объектов.

Год назад ученые из Национального университета оборонных технологий Китая добились создания перспективной системы охлаждения лазеров, которая позволит создать мощные источники излучения для использования в полноценной противовоздушной и противоракетной обороне. С огромной вероятностью подобные работы там ведутся.

Но на боевом дежурстве и в стратегических ядерных силах боевые лазерные комплексы сегодня есть только в России, и это мобильные комплексы «Пересвет».

Дмитрий Корнев