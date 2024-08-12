В "Калашникове" заявили, что противодействие FPV-дронам будет меняться вслед за ними

Президент концерна Алан Лушников отметил развитие беспилотников

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 10 августа. / ТАСС/. Тактика противодействия FPV-дронам будет трансформироваться вслед за ними, считает президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"Заказчик решает абсолютно понятную задачу - это борьба с FPV-дронами. Успешно себя проявили целый ряд номенклатур, в том числе и номенклатуры "Ижмеха" - [гладкоствольное ружье] МР-155 очень хорошо себя зарекомендовал, и заказчик его закупает. Сейчас нужно решить вот эту задачу и, в общем, министерство обороны очень гибко принимает решения, поэтому нет необходимости в данном конкретном случае, например, принимать на снабжение карабин, можно его просто купить и успешно применять. Я думаю, что способы и тактика противодействия FPV-дронам будут постоянно трансформироваться вслед за трансформацией самих FPV-дронов как оружия", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах гладкоствольного оружия на фоне их применения в качестве антидронового оружия.

Он также отметил развитие беспилотников: если вчера речь шла просто о коммерческом дроне, который управляется по простой радиолинии, то послезавтра это уже будет сложная система, работающая в режиме радиомолчания, абсолютно автономно и с искусственным интеллектом, с автоматическим распознаванием целей.

"Мы видим, куда вообще ведет этот трек. Поэтому, как будет наиболее эффективно бороться с этим видом угроз, покажет только практика и только время. На мой взгляд, здесь нужно просто идти от тактики. И те средства, которые покажут себя наиболее эффективно, их надо будет потом и принять на снабжение. Но сначала нужно будет отработать и на практике понять, что это работает", - заключил он.