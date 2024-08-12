Reuters пишет, что Иран якобы готовится поставить России «сотни ракет»

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В западной прессе вновь достали из закромов довольно избитую тему на предмет того, что Иран якобы осуществляет военные поставки России. Примечательно, что впервые об этом заговорили на Украине еще осенью 2022 года, когда ВС РФ начали наносить удары по военным, а затем и энергетическим объектам на подконтрольной киевскому режиму территории дронами-камикадзе «Герань». Тогда Киев, а следом и Запад объявили, что это вовсе не российские БПЛА, а иранские «Шахеды». До сей поры никаких подтверждений этому так и не приведено, но тема, что называется, прижилась и периодически муссируется.

На этот раз агентство Reuters со ссылкой на источники в некой европейской разведке пишет, что Иран якобы готовится начать поставки России баллистических ракет среднего радиуса действия Fath-360 и баллистической ракетной системы под названием Abiball. Как сообщили агентству источники в разведке неназванных стран Европы, речь идет о сотнях боеприпасов, которые РФ вроде как получит уже в ближайшее время.

Утверждается, будто бы соответствующее соглашение о поставках ракет между военными ведомствами двух стран было подписано еще в середине декабря прошлого года. После этого российское Минобороны якобы направило в Иран группу военных для обучения применению ракетных установок. Один из источников Reuters сообщил, что «единственным следующим возможным» шагом после обучения будет фактическая поставка ракет в Россию. Ни он, ни второй собеседник не смогли уточнить, когда это произойдет.

Некто якобы рассказал Reuters, будто бы Тегеран уже продал России ракеты и беспилотники, но не предоставил системы Fath-360. Он также отметил, что юридического запрета на продажу Тегераном такого оружия РФ не существует.

Если эта новость соответствует действительности, а не является очередным пропагандистским вбросом через СМИ против РФ и Ирана, то этому можно только порадоваться. Иран в шаге от войны с Израилем, который намеревается поддержать и наш главный враг — США. России есть что предложить Тегерану в части военных технологий, что кардинально усилит военный потенциал Исламской Республики. Получится вполне себе ассиметричный, но весьма болезненный ответ Вашингтону, накачивающему оружием Украину.

Между тем, в Штатах уже забеспокоились по этому поводу, хотя и отказались подтвердить возможную поставку большого количества иранских баллистических ракет России. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что союзники по НАТО и «Большой семерки» готовы к «быстрой и строгой реакции, если Иран осуществит такую передачу».

Представленные совсем недавно, в 2022 году, иранские тактические баллистические ракеты наземного базирования со спутниковым наведением, в том числе через ГЛОНАСС, Fath-360 способны поражать цели на расстоянии до 120 километров. Вес боеголовки составляет 150 килограммов, скорость полета достигает 3-х Махов, а при выходе на цель — 4-х Махов. Пусковые установки с контейнерами от двух до шести стволов устанавливаются на колесную платформу (грузовик), фактически, это аналог РСЗО. У ВС РФ есть собственные аналогичные установки, но, как говорится, помощь друга в условиях затяжного военного конфликта никогда лишней не будет.

И если Украине помогает оружием весь блок НАТО, то почему Россия не может покупать оружие у того, с кем нормальные прагматичные отношения?