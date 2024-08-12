Новый пакет американской военной помощи Украине на сумму 125 миллионов долларов

Министерство обороны США объявило о выделении 9 августа 2024 года нового пакета военной помощи Украине. Этот пакет в объеме 125 млн долларов предоставлен распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 63-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года, и девятый пакет помощи по линии PDA в 2024 году.

Пуски зенитных управляемых ракет американского переносного зенитного ракетного комплекса Stinger военнослужащими 47-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, июль 2024 года (с) кадр из видео из социальных сетей

В состав нового пакета военной помощи Украине по линии PDA вошли:

- зенитные управляемые ракеты Stinger;

- управляемые ракеты для ракетного комплекса HIMARS,

- 105-мм артиллерийские выстрелы,

- 155-мм артиллерийские выстрелы,

- многофункциональные РЛС,

- противотанковые управляемые ракеты TOW,

- противотанковые управляемые ракеты Javelin,

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4,

- медицинские автомобили на базе HMMWV;

- боеприпасы для стрелкового оружия,

- подрывные заряды и подрывное имущество;

- оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;

- запасные части, вспомогательное оборудование и прочее.