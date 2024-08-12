Новый пакет американской военной помощи Украине на сумму 125 миллионов долларов

Министерство обороны США объявило о выделении 9 августа 2024 года нового пакета военной помощи Украине. Этот пакет в объеме 125 млн долларов предоставлен распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 63-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года, и девятый пакет помощи по линии PDA в 2024 году.
Пуски зенитных управляемых ракет американского переносного зенитного ракетного комплекса Stinger военнослужащими 47-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, июль 2024 года (с) кадр из видео из социальных сетей
В состав нового пакета военной помощи Украине по линии PDA вошли:
- зенитные управляемые ракеты Stinger;
- управляемые ракеты для ракетного комплекса HIMARS,
- 105-мм артиллерийские выстрелы,
- 155-мм артиллерийские выстрелы,
- многофункциональные РЛС,
- противотанковые управляемые ракеты TOW,
- противотанковые управляемые ракеты Javelin,
- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4,
- медицинские автомобили на базе HMMWV;
- боеприпасы для стрелкового оружия,
- подрывные заряды и подрывное имущество;
- оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;
- запасные части, вспомогательное оборудование и прочее.