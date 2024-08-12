Эксперт заявил, что атака на Курскую область может начать военный конец Украины

Военный эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель отметил, что Москва может направить в Курскую область дополнительные силы, которые сначала сдержат атаки ВСУ, а затем измотают их

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Атака ВСУ на Курскую область может стать началом военного конца Киева, дело может дойти до более крупных территориальных потерь Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в интервью журналу Der Spiegel.

"Если Украина стремится удержать территорию на протяжении нескольких месяцев, то это вызовет военные расходы, которые едва ли можно покрыть. Удлинение линии фронта выгодно прежде всего России. У нее больше оружия, боеприпасов и людей, которые она может применить на более широком фронте", - считает австрийский специалист. По его мнению, эффект неожиданности грозит быстро обернуться против Украины.

Эксперт отметил, что Москва может направить в Курскую область дополнительные силы, которые сначала сдержат атаки ВСУ, а затем измотают их. Он указал на то, что тем временем в Донбассе у Киева заканчиваются ресурсы, и если фронт рухнет, то Украине придется так или иначе оставить территории в Курской области и снова перебросить их на восток. "Там дело может дойти до более крупных территориальных потерь", - заметил Грессель.

Специалист напомнил, что в Германии лагерь Сары Вагенкнехт, которая выступает против поставок оружия Киеву, пользуется значительной популярностью. "Украина может выглядеть как ненадежная сорвиголова. Берлин и Вашингтон свернули бы их поддержку. Маневры в Курской области могут стать началом военного конца Украины", - заявил Грессель. "Украина находится в сложной ситуации", - констатировал он. "Из-за незначительной военной помощи партнеров она не может победить в войне чисто традиционными способами, поэтому пытается прибегнуть к рискованным операциям. Но тем самым она рискует полностью потерять поддержку Запада", - считает эксперт.

При этом он признал, что пока реакция союзников на нападение на территорию РФ спокойная. "Факт, что были применены ракетные установки HIMARS, говорит о том, что атака была согласована с США. Обычно до сих пор координаты целей всегда согласовывались с американцами", - утверждал Грессель. По его мнению, дальнейшая реакция будет зависеть от успеха действий ВСУ. "Провал не облегчит канцлеру [Олафу Шольцу] задачу отправить [на Украину] следующий транш помощи", - считает он. "Украина действует не с позиции сильного, она уступает армии России в личном составе и боеприпасах. В Донбассе российское наступление неудержимо продолжается. Многие задействованные там бригады [ВСУ] довольно измотаны и ждут, что их сменят свежие силы, которые, однако, сейчас задействованы в Курской области", - указал Грессель.