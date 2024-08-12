Минск предупредил Киев об ответных мерах в случае новых провокаций

МИД Белоруссии вызвал временную поверенную Украины из-за инцидента с БПЛА

МОСКВА, 10 августа/ Радио Sputnik. МИД Белоруссии сообщил, что вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и выразил решительный протест в связи с нарушением группой украинских беспилотников воздушной границы республики.

"В МИД была вызвана Временная поверенная в делах Украины в Республике Беларусь Ольга Тимуш. Украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины", – говорится в сообщении на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Белорусская сторона потребовала от Киева принять меры для исключения в будущем инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе. Также Тимуш была предупреждена, что в случае повторения провокаций Минск оставляет за собой право предпринять ответные меры для защиты своей территории.

"Особо было указано на то, что, если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске", – заключили в МИД Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что накануне над территорией страны были уничтожены воздушные цели, летевшие со стороны Украины.

Глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин уточнил, что зенитчики определили вторгшиеся объекты как БПЛА. Часть из них были уничтожены над Белоруссией в 19:04 мск, оставшиеся дроны передали на сопровождение российским военным, которые также сбили цели.

Радио Sputnik ранее сообщило, что Лукашенко пообещал решительный и жесткий ответ на любую провокацию в отношении республики.

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