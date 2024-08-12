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Известия.ru

«Калашников» представил новый пулемет РПЛ-20 с подствольным гранатометом

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Источник изображения: Фото: концерн «Калашников»

«Калашников» представил новый РПЛ-20 с подствольным гранатометом

Концерн «Калашников» представил новый ручной пулемет (РПЛ) калибра 5,45 мм для российской армии, а также подствольный гранатомет для него. Кадрами с места события в субботу, 10 августа, делятся «Известия».


Главный конструктор Сергей Уржумцев во время презентации сообщил, что первая партия РПЛ-20 уже готова.

«Показываем наш новый перспективный легкий пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, а также перспективный подствольный гранатометный комплекс ГП-46», — сказал конструктор.

Данный пулемет, как отмечается, расширит боевые возможности российских военных. С ним можно использовать ленты на 100–200 патронов, что позволяет создать высокую плотность стрельбы из РПЛ-20. Оружие представлено в двух вариациях — с длиной ствола 590 и 415 мм.

Ранее, 3 июня, сообщалось, что «Калашников» запустил в серийное производство беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Гранат-4», который применяется в зоне СВО для наведения артиллерии. Отмечается, что он используется для круглосуточного ведения воздушной разведки и высокоточного целеуказания в зоне спецоперации.

До этого, в апреле, концерн «Калашников» представил специалистам Министерства обороны России новый миниатюрный разведывательный БПЛА «Каракурт», который является мини-разведывательным беспилотником с возможностью ведения видовой воздушной разведки в реальном времени.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22800 МРК
БПЛА
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