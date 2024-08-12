В силовых структурах сообщили о замене ВСУ мобилизованных женским подразделением

Речь идет о районе Кременной

ЛУГАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район Кременной подразделение из числа женщин, заменив ими одно из штурмовых соединений из числа мобилизованных, сообщили ТАСС в силовых структурах.

"Под Кременной средствами объективного контроля на стороне противника обнаружено подразделение из числа женщин. Вместо мобилизованных теперь они находятся на первой линии и удерживают оборону", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что эффективность женского подразделения на фронте крайне низкая.