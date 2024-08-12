"Калашников" анонсировал скорое принятие на вооружение винтовки Чукавина

Она уже поставляется в войска, напомнил президент концерна Алан Лушников

ПАРК ПАТРИОТ, /Московская область/, 10 августа. /ТАСС/. Принятие на вооружение снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), которая уже поставляется в войска, ожидается скоро. Об этом заявил президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"Принятие на вооружение - жесткая регламентированная процедура заказчика. Это скорее вопрос к министерству обороны, мы все необходимое представили и подготовили. Ожидаем достаточно скоро. Просто это строго формализованная процедура, которую заказчик выполняет. Она серийно выпускается, у нас государственный контракт. В прошлом году успешно выполнили, в этом году выполняем, на следующий год заказчик планирует. Винтовка состоялась и находится в войсках", - сказал он.