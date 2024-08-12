Выход самоходки "Лотос" на госиспытания ожидается в 2024 году

Уже проведены предварительные испытания и войсковая апробация

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 10 августа. /ТАСС/. Выход нового самоходного артиллерийского орудия (САО) для воздушно-десантных войск (ВДВ) "Лотос" ожидается в 2024 году. Об этом журналистам сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"Мы провели предварительные испытания, провели войсковую апробацию. Получили достаточно серьезный план развития от заказчика в этом направлени. И тот ОКР, который когда-то открыт, его надо завершать: планируем выйти на государственные испытания в этом году", - сказал он.