Войти
Военное обозрение

Американские эксперты считают, что странам НАТО следует выйти из договора о запрете использования кассетных боеприпасов

377
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Ряд американских военных экспертов считает, что существующая в настоящее время геополитическая ситуация, отмеченная продолжающимся украинским кризисом и возобновлением соперничества сверхдержав, требует переоценки позиции НАТО в отношении запрета кассетных боеприпасов.

В статье, опубликованной в издании Defence News, отмечается, что страны НАТО приняли Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая запрещает 124 странам накапливать, применять или производить эти вооружения из-за их неизбирательного характера и долгосрочных гуманитарных последствий. Однако продолжение вооруженного конфликта на Украине и надвигающаяся угроза со стороны России и Китая требуют стратегического сдвига.

Таким образом, по мнению авторов опубликованного материала, возможность стран НАТО эффективно сдерживать возможную "российскую агрессию" в значительной степени зависит от способности возобновить производство кассетных боеприпасов.

Американские эксперты считают целесообразным применить прагматичный подход, который предполагает отказ от моральных обязательств в пользу стратегических потребностей. При этом соответствующий договор, хотя и обусловлен благородными намерениями, является стратегической обузой.

В статье также утверждается, что участие стран НАТО в Конвенции, ограничивающей производство кассетных боеприпасов, ограничивает возможности армий альянса, одновременно предоставляя России время на создание и поддержание оборонной промышленной базы, которая уже значительно опережает Европу. В то же время европейская оборонная промышленность испытывает существенные трудности в производстве обычных боеприпасов, и слишком поздняя переориентация на производство кассетных боеприпасов может оказаться катастрофической.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.08 00:49
  • 3617
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.08 22:21
  • 2737
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.08 19:24
  • 226
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 12.08 14:56
  • 0
Беларусь готова, а Вы?
  • 12.08 11:45
  • 0
РЭБ: в ногу со временем
  • 12.08 01:23
  • 2
О современной структуре ПВО
  • 11.08 19:51
  • 1
"Они их уже списали". Военный эксперт о действиях ВСУ в Курской области
  • 11.08 18:43
  • 1
"Продержимся считанные дни". В НАТО предсказали итоги войны с Россией
  • 11.08 01:03
  • 567
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 10.08 20:49
  • 1
Командир «Ахмата» заявил об отсутствии влияния поставок оружия ВСУ на ход СВО
  • 10.08 20:22
  • 127
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.08 19:48
  • 0
О воздушном бое.
  • 10.08 19:45
  • 470
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 10.08 19:04
  • 1361
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.08 06:25
  • 2
Ростех: Поставленные Киеву американские истребители F-16 не соперники российским Су-35С и Су-57, но расслабляться не нужно