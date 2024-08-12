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Ряд американских военных экспертов считает, что существующая в настоящее время геополитическая ситуация, отмеченная продолжающимся украинским кризисом и возобновлением соперничества сверхдержав, требует переоценки позиции НАТО в отношении запрета кассетных боеприпасов.

В статье, опубликованной в издании Defence News, отмечается, что страны НАТО приняли Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая запрещает 124 странам накапливать, применять или производить эти вооружения из-за их неизбирательного характера и долгосрочных гуманитарных последствий. Однако продолжение вооруженного конфликта на Украине и надвигающаяся угроза со стороны России и Китая требуют стратегического сдвига.

Таким образом, по мнению авторов опубликованного материала, возможность стран НАТО эффективно сдерживать возможную "российскую агрессию" в значительной степени зависит от способности возобновить производство кассетных боеприпасов.

Американские эксперты считают целесообразным применить прагматичный подход, который предполагает отказ от моральных обязательств в пользу стратегических потребностей. При этом соответствующий договор, хотя и обусловлен благородными намерениями, является стратегической обузой.

В статье также утверждается, что участие стран НАТО в Конвенции, ограничивающей производство кассетных боеприпасов, ограничивает возможности армий альянса, одновременно предоставляя России время на создание и поддержание оборонной промышленной базы, которая уже значительно опережает Европу. В то же время европейская оборонная промышленность испытывает существенные трудности в производстве обычных боеприпасов, и слишком поздняя переориентация на производство кассетных боеприпасов может оказаться катастрофической.