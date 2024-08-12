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Интерфакс-АВН

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 21 интернет-спутник Starlink

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Falcon 9 в субботу успешно вывела на орбиту очередную партию из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 21 спутника Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 08:50 по времени Восточного побережья США (15:50 мск). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 21-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 6,8 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 6,3 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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