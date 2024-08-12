"Калашников" представил новое самоходное артиллерийское орудие "Лотос"

Лушников: испытания самоходного арторудия "Лотос" должны начаться в 2024 году

КУБИНКА, 10 авг - РИА Новости. Испытания самоходного артиллерийского орудия "Лотос" должны начаться в этом году, заявил президент концерна "Калашников" Алан Лушников, отвечая на вопрос РИА Новости.

Демонстрационный показ новейшего оружия концерна состоялся в субботу в парке "Патриот".

"Выходим на испытания в этом году. ОКР были открыты, надо их завершить", - сказал Лушников.

120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие "Лотос", идущее на замены в артиллерийских подразделениях и частях Воздушно-десантных войск САО "Нона", разработано ЦНИИ точного машиностроения концерна "Калашников".

"Лотос" в 1,5 раза превосходит САО "Нона-СМ" по дальности стрельбы штатными осколочно-фугасными снарядами, по возимому боезапасу и по характеристикам осколочно-фугасного снаряда.

Орудие оснащено автоматизированной системой наведения, механизированной укладкой боеприпасов, делающей проще работу заряжающего; имеет значительно выше уровень броневой защиты расчета, круговое вращение башни обеспечивает ведение огня в диапазоне 360 градусов по горизонту, а также имеет и другие преимущества по сравнению с орудием "Нона-СМ".