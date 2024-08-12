В КСИР заверили, что не откажутся от планов ударов по Израилю

Дубай. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Иран не откажется от нанесения ответных ударов по Израилю после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил заместитель командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Али Фадави.

"Приказы лидера нашей революции (аятоллы Али Хаменеи - ИФ) будут выполнены наилучшим способном. В настоящее время это - долг Ирана", - приводит в субботу его слова агентство "Тасним".

Другое иранское агентство "Мехр" приводит высказывания советника Хаменеи по политическим вопросам Али Шамхани, отметившего, что иранская сторона провела подготовку к тому, чтобы "жестко наказать израильские власти, понимающие лишь язык силы".

Эти заявления появились на фоне публикаций в западных СМИ информации о том, что в иранском руководстве могут быть разногласия насчет того, как именно отвечать на убийство Хании. Так, газета The Telegraph писала со ссылкой на неназванных помощников президента Ирана Масуда Пезешкиана, что тот выступает за умеренный вариант ответных действий. В частности, по словам источников издания, он предлагал передать современное оружие ливанской группировке "Хезболла", а также нанести удары по секретным израильским военные объектам на Ближнем Востоке за пределами Израиля. По данным газеты, в КСИР выступают за более жесткие действия и считают нужным нанести удары по военным объектам непосредственно на территории Израиля.

КСИР подчиняется не Пезешкиану, а напрямую Хаменеи.