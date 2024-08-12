Концерн "Калашников" создал новый гранатомет ГП-46

Концерн "Калашников" создал новый подствольный гранатомет ГП-46

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подствольный гранатомет ГП-46 создан концерном "Калашников" и получил рекламный паспорт, заявил РИА Новости главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

Демонстрационный показ новейшего оружия концерна состоялся в субботу в парке "Патриот".

"ГП-46 можно устанавливать на все автоматы АК, имеющие стандартизированные базы. При этом для его монтажа и демонтажа нет необходимости съема каких-либо частей автомата. Он имеет рекламный паспорт с установленными техническими характеристиками", - сказал Уржумцев.