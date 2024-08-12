Минск осудил бессмысленную вооруженную "авантюру" Киева в Курской области

Белоруссия воспринимает эти события с тревогой, отметил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Минск решительно осуждает бессмысленную "авантюру" украинских вооруженных формирований в Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"С огромной тревогой и болью воспринимаем события, происходящие в последние дни в Курской области Российской Федерации. Решительно осуждаем действия украинских вооруженных формирований, которые пошли на эту бессмысленную авантюру, ужесточающую конфликт в нашем регионе", - сказал он.

Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что для Минска "неприемлемы атаки на гражданское население, мирные села и города, целенаправленное повреждение инфраструктуры, акты террора". "Все эти действия украинская сторона предпринимает на фоне заявлений своего политического руководства о готовности к переговорам. На самом же деле подобные вылазки и эскалация лишь отдаляет перспективы их возобновления и прекращения конфликта, к чему неизменно призывает белорусская сторона", - указал Глаз.

"Выражаем поддержку и солидарность с жителями Курской области. Семьям и близким погибших выражаем соболезнования, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии.