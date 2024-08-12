Первая партия пулеметов РПЛ-20 готова для передачи в войска

Пулемет разработан в двух вариантах с разной длиной ствола

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 10 августа. /ТАСС/. Первая партия новых легких пулеметов "Калашникова" РПЛ-20 готова к передаче заказчику для войсковой эксплуатации, передает корреспондент ТАСС.

"Сейчас изготовлена партия пулеметов, готовая для передачи заказчику на войсковую эксплуатацию", - сказал главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

"Пулемет выпускается в двух вариантах: с длинным стволом и с коротким", - сказал он. РПЛ-20 испытывается в войсках, в том числе в зоне СВО.