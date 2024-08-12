Директор Иркутского авиазавода назвал преимущества нового Су-30СМ2

Гендиректор ИАЗ: новый Су-30СМ2 оснащен современным пилотажным оборудованием

МОСКВА, 10 августа/ Радио Sputnik. Новые истребители Су-30СМ2, изготовленные Иркутским авиационным заводом, оснащены более современным оборудованием и расширенной системой вооружения, рассказал телеканалу "Звезда" генеральный директор ИАЗ Александр Вепрев.

Ранее пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию "Ростех") сообщила, что Иркутский авиационный завод изготовил и передал Министерству обороны России новые многофункциональные истребители Су-30СМ2.

"(В истребителе установлено) более современное пилотажное оборудование, система госопознования, расширенная система вооружения, современные средства радиоэлектронного противодействия", – рассказал Вепрев телеканалу о преимуществах новых самолетов.

Радио Sputnik сообщало, что ВКС России получили партию самолетов Су-30СМ2 и Як-130.

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